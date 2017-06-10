ЖЭС через колено 1 Владимир Новосяд, belgazeta.by

10.06.2017, 18:45

Какие действия на жалобы белорусов предпринимаются ЖКХ?

Прочитал про 15-летнего парня, который отправил 1,8 тыс. жалоб на работу ЖКХ через мобильное приложение 115.бел. Паренька похвалили. Может, потому, что действительно помог решить ряд важных городских проблем, а может, и потому, что у нас с советских времен любят жаловаться.

Другой вопрос, какие действия на эти жалобы предпринимаются. В домах, где организованы юрлица в виде товарищества собственников или кооператива, вопросы решаются проще - за все отвечает председатель.

В домах без статуса юрлица все гораздо сложнее, даже если там есть назначенный государством уполномоченный, что предусмотрено постановлением Совмина N342 от 30 марта 2005г. Как правило, роль уполномоченного выполняет директор территориального ЖЭСа, но от этого мало что меняется. По-прежнему, чтобы разрешить проблему, надо разобрать матрешку.

Вроде бы созданная диспетчерская служба ЖКХ 115 должна была упростить решение коммуникационной задачи между собственником и эксплуатирующей организацией. Но на самом деле это помогло государству оптимизировать расходы по оперативному собиранию информации о проблемах.

Вроде бы это неплохо, но на выходе мы получили лишнее колено, ведь, по сути, звонить надо не туда, где принимаются звонки, а туда, где эту проблему должны оперативно решить.

В товариществе собственников это так: звонишь председателю, и он сразу принимает адекватные меры, отправляя сантехника или электрика туда, где они нужны. С ЖЭСом иногда получается целая техасская история: звонишь в кол-центр, твою заявку принимают, назначают дату и время, когда должен прийти жэсовский работник. Он приходит (иногда не так быстро, как хотелось, - штатное расписание у ЖЭСов не оптимизировано как надо), регистрирует ту или иную проблему или нарушение, а потом по примеру службы 115…

делает заявку в организацию, которая изначально нужна была для решения проблемы!

Объясню на примере: собственник поменял в квартире -газовую плиту, наличие которой предполагает хорошую работу вентиляции. Но после замены он обнаруживает, что идет обратная тяга, следовательно, он звонит по номеру 115 и оставляет заявку. Приходит сотрудник ЖЭСа, засвидетельствует проблему и говорит, что в течение 10 дней, согласно законодательству, даст ответ. А вентиляция-то в это время не работает.

Не работает она ни когда звонишь в диспетчерский центр, ни когда тебе присылают «помощника». Люди с более слабыми нервами звонят напрямую в организацию, способную напрямую решить проблему (в случае с вентиляцией - это МЧС). Но тут другой момент: чтобы получить допуск на крышу, надо опять-таки связываться с ЖЭСом, договариваться, МЧС должно провести согласование и с тобой, и с эксплуатирующей организацией. На выходе получается элементарное действие: проверил и сделал, но для этого нужно совершить столько ненужных телодвижений.

Иногда случаются ситуации замкнутого круга: известна история, когда человек позвонил в службу 115 и оставил заявку, что его сосед заволок на 6-й этаж мотоцикл и не хочет его убирать. Звонившему вежливо назвали номер заявки, порекомендовали звонить «если что». «Если что» произошло - мотоцикл и спустя пару дней продолжал стоять на месте. Вновь последовал звонок в диспетчерскую службу, на что был получен ответ: «С владельцем мотоцикла была проведена беседа, он оказался неадекватным, убирать мотоцикл отказался». На вопрос, что же дальше делать, последовало предложение: «Еще заявку оставлять будете? Придут, опять с ним поговорят, но не факт, что он послушает». Не кол-центр, а какой-то испорченный телефон.

Самим ЖЭСам такая ситуация вполне выгодна. В отличие от товарищества или ЖСПК, которые, согласно типовому уставу, являются некоммерческой организацией, устав ЖЭСа полагает извлечение прибыли. Более того, они априори не могут быть банкротами из-за работающей системы дотаций. Но им все равно ставят задачу зарабатывать: вот они и занимаются внутренней оптимизацией, пытаются получить больше прибыли, но потребителю от этого ни жарко, ни холодно.

Конечно, если человек постоянно не живет в Беларуси, но при нахождении здесь ему понадобились услуги эксплуатирующей организации, знакомство с кол-центром наверняка оставит приятные впечатления. Позвонил, молодая девушка с тобой вежливо поговорила, все записала - фасад великолепный. Но если поработать инсайдером в системе, можно получить абсолютно противоположную картину. Но президенту, как тем иностранцам, на картинках показывают только фасад. Естественно, не рассказывают, что на самом деле можно поседеть, пока дождешься разрешения попасть на крышу и сделать вентиляцию.

Владимир Новосяд, belgazeta.by