Два советника Терезы Мэй ушли в отставку из-за итогов выборов в парламент 10.06.2017, 18:58

Ник Тимоти и Фиона Хилл

Фото: Frank Augstein / АР

Советники премьер-министра Великобритании ушли в отставку из-за потери консерваторами правящего большинства.

Советники и соруководители аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти и Фиона Хилл, которые отвечали за подготовку предвыборной кампании перед парламентскими выборами, ушли в отставку из-за потери консерваторами правящего большинства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Тимоти назвал результат парламентских выборов, которые прошли 8 июня, «огромным разочарованием» и отметил, что в ближайшее время партия будет детально анализировать ход своей кампании для того, чтобы выяснить причины неудачи.

«Причиной плачевного результата [выборов] стал не дефицит поддержки Терезы Мэй и консерваторов, а неожиданная волна поддержки лейбористов. Можно рассуждать о причинах этого, но простая истина заключается в том, что Великобритания является разделенной страной: многие устали от мер жесткой экономики, многие разочарованы или недовольны Brexit», — говорится в заявлении Тимоти, опубликованном на сайте консервативной партии ConservativeHome.

Он также заявил, что берет на себя ответственность за ту часть предвыборной кампании, во время которой он отвечал за подготовку политической программы, в частности, речь идет о предложениях по проблеме повышения стоимости социальных услуг.

Фиона Хилл, в свою очередь, заявила, что ей было приятно работать вместе с Терезой Мэй, и выразила уверенность в том, что премьер останется на своем посту, несмотря на результаты выборов.

«Мне было очень приятно работать в правительстве, особенно с таким замечательным премьер-министром. У меня нет сомнений в том, что Тереза Мэй будет продолжать служить и работать в качестве премьер-министра, и будет делать это блестяще», — отметила она в своем заявлении.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании прошли 8 июня по инициативе главы правительства страны Терезы Мэй, которая приняла решение распустить парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем по Brexit.

По итогам выборов, Консервативная партия потеряла абсолютное большинство, набрав 318 мест в 650-местной палате общин. Лейбористы получили 262 мандата, Шотландская национальная партия — 35 мест. Четвертое место заняла Либерально-демократическая партия, набрав 12 мест. Другие партии и независимые кандидаты получили 23 места в британском парламенте.

После выборов Мэй встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которой заявила о своем намерении сформировать коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, что позволит обеспечить Консервативной партии недостающее количество мест в парламенте и провести Лондон через переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.