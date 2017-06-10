Почему Мазепин не боится Лукашенко? 10.06.2017, 19:09

Дмитрий Мазепин

Смелость, с которой бизнесмен рвется в поле зрения КГБ, свидетельствует о наличии особых контактов в белорусском руководстве.

Основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин на следующей неделе рассчитывает обсудить с Александром Лукашенко возобновление сотрудничества по продажам хлоркалия. Как ожидается, во встрече может принять участие президент Сбербанка Герман Греф, пишет belaruspartisan.org.

Как сообщает «Интерфакс», «на 13 июня назначена встреча с Александром Григорьевичем [Лукашенко], и мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение. На эту встречу был приглашен президент Сбербанка [Герман Греф] для того, чтобы со своей точки зрения найти нейтральное финансовое решение, которое устроит обе стороны», - заявил Мазепин во время осмотра президентом России Владимиром Путиным российского павильона на «Астана ЭКСПО 2017».

Как сообщают «Ведомости», представители «Уралкалия» и «Уралхима» от комментариев отказались. Представители Сбербанка, Белорусской калийной компании (БКК) и правителя Беларуси на запросы пока не ответили.

«Потенциал цены на калий на мировом рынке использован не в полной мере, но мы в этой части работаем, продолжаем сотрудничать и вести переговоры с руководителями белорусских компаний», - сказал бизнесмен.

О том, что «Уралкалий» готов возобновить торговое сотрудничество с БКК, трейдером «Беларуськалия», Лукашенко заявлял еще летом прошлого года. «Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против – объединяйтесь, но на наших условиях. Давайте договоримся, сколько будете производить вы, сколько будем производить мы. Поделим рынки и не будем соперничать друг с другом», – заявил Лукашенко.

«Уралкалий» и «Беларуськалий» раньше продавали калий через совместную БКК, но летом 2013 г. «Уралкалий» вышел из партнерства и заявил, что меняет стратегию и будет продавать больше, невзирая на цены. Акции «Уралкалия» в тот день, как и других калийных производителей по всему миру, упали более чем на 20%.

В октябре Мазепин говорил, что «Уралкалий» делал предложения о возобновлении партнерства с «Беларуськалием», но они не были восприняты. Он отмечал, что переговоры находятся в неактивной стадии.

В свою очередь, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечал, что страна будет критично относиться к возможному альянсу с «Уралкалием». Он подчеркивал, что союз «Беларуськалия» и «Уралкалия» распался не по вине Беларуси, а сейчас БКК нашла свое место и ни от кого не зависит. Лукашенко в марте 2017 г. добавил, что Беларусь готова сотрудничать с «Уралкалием», но ее интересы должны быть учтены на 200%, в частности, он настаивал на белорусской юрисдикции для с местного трейдера.

Получится ли очередной калийный альянс, пока непонятно. Однако на этой неделе Беларусь была вынуждена резко снизить пошлины на экспорт калийных удобрений, что, по идее, должно повлечь за собой пересмотр доходов бюджета. Очевидно, что на такой шаг власти вынуждены были пойти не от хорошей жизни, а потому, что конкуренция на рынке растет и продавать удобрения все труднее и труднее.

Эксперты обращают внимание и на персону Дмитрия Мазепина, который, невзирая на опыт своих предшественников (а, напомним, с Уралкалием в Беларуси уже случался скандал, когда руководитель компании был арестован сразу после переговоров с белорусским премьер-министром) пытается заключить союз с Лукашенко.

51-летний Дмитрий Мазепин уроженец Минска, в 1985 году окончил Минское суворовское военное училище. Позже учился на военного переводчика. В 1986—1988 годах служил в Афганистане переводчиком. Окончив в 1992 году экономический факультет МГИМО работал в финансовой сфере России и Беларуси, в частности – в «Беларусбанке» на невысокой должности замдиректора филиала. С 2007 года председатель совета директоров компании «Уралхим», с 2014 года - заместитель председателя совета директоров ПАО "Уралкалий". Когда зашла речь о том, что в Беларуси будет "правительство реформ" ходили даже слухи, что Мазепин может стать вице-премьером. Впрочем, никакого правительства реформ не случилось и тема отпала сама собой.

Весной 2013 года некоторые российские СМИ сообщили, что Мазепин якобы управляет активами Александра Лукашенко на Кипре. Была названа и сумма - 3 млрд. долларов. Эти деньги будто бы были заморожены во время банковского кризиса в этом островном государстве. Сам Лукашенко категорически отверг обвинения в наличии денег на Кипре. "Если бы я имел там миллиарды, то, честное слово, я бы на эту модернизацию выделил деньги, потому что это стоящее дело", - сказал он.

Отрекся от звания "теневого кассира Лукашенко" и сам Дмитрий Мазепин. Но смелость, с которой бизнесмен рвется в поле зрения белорусского КГБ, свидетельствует о наличии особых контактов в белорусском руководстве.