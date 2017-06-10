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Белорусская теннисистка вышла в финал турнира в Чехии

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  • 10.06.2017, 19:43
Вера Лапко

В решающем матче Вера Лапко встретится со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой.

Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в финал турнира ИТФ в Чехии, передает «Прессбол».

В матче 1/2 финала наша соотечественница обыграла Шанталь Скамлову из Словакии — 6:4, 1:6, 6:4. В решающем матче Лапко встретится с еще другой словачкой Анной-Каролиной Шмидловой (250 ВТА).

Призовой фонд турнира - $25,000.

Вера Лапко (243 ВТА, Беларусь, 2) — Шанталь Скамлова (422 ВТА, Словакия) — 6:4, 1:6, 6:4


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