Желающие въехать в ЕС должны будут запрашивать разрешение 10.06.2017, 20:17

6,831

Страны Европейского союза заключили политический договор о создании системы предварительного контроля при въезде на территорию ЕС.

Эта система предназначена для предварительной регистрации граждан, которые имеют право въезжать в Европу без визы, передает rfi.fr.

Автоматическая система, получившая название ETIAS, аналогична американскому формуляру Esta и предназначена для лучшей защиты границ Европейского союза.

С помощью системы ETIAS граждане таких стран, как США, Албания, Бразилия, Израиль или Объединенные арабские эмираты, должны будут запрашивать предварительное разрешение на посещение Европейского союза. Предусматривается сбор в размере 5 евро за регистрацию на сайте.

Проверка сведений о путешественнике с помощью различных европейских баз данных позволит заранее определять лиц, которые могут представлять угрозу "с точки зрения нелегальной миграции или безопасности", сообщило Международное французское радио.