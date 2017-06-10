Как в Беларуси проходят школьные выпускные

Как в Беларуси проходят школьные выпускные5
- 10.06.2017, 20:27
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Более 57 тысяч 11-классников в эти дни прощаются со школой.
Отзвенел последний звонок, позади школьные экзамены. 9 и 10 июня в Беларуси проходят выпускные вечера. Более 57 тысяч 11-классников в эти дни прощаются со школой. Во многих городах нашей страны выпускные отгремели вчера, а сегодня отмечают переход во взрослую жизнь более 9 тысяч выпускников Минска.
В этом году больше всего выпускников на Брестчине — 10 650, на втором месте Минск — 9199. Гродненщина занимает последнее место — там 6297 выпускников, пишет tut.by.
С понедельника, 12 июня, в жизни вчерашних школьников начнется новый этап — они отправятся на первое в сезоне централизованное тестирование. Завершится вступительная кампания 6 августа.
Как красивые, нарядные и счастливые выпускники прощаются со школой — в фотоподборке из Instagram.
68,столько невороятно талантливых ребят ушло сегодня во взрослую жизнь. 😌 Была какая-то сказка:все были невероятно красивые,счастливые.😱😄 Все было так волнительно.😅 Навсегда в памяти то,как мы все одной большей семьей, отрывались, пели, танцевали.💪 " Новый день над землею встал,знаем требует время учиться..." -это из разряда особенного,я верю,что НАШ гимн мы никогда не забудем.🙏 До встречи нашего 🔝-выпуска. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Спасибо!❤ #выпускной2017