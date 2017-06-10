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Как в Беларуси проходят школьные выпускные

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  • 10.06.2017, 20:27
  • 13,311

Более 57 тысяч 11-классников в эти дни прощаются со школой.

Отзвенел последний звонок, позади школьные экзамены. 9 и 10 июня в Беларуси проходят выпускные вечера. Более 57 тысяч 11-классников в эти дни прощаются со школой. Во многих городах нашей страны выпускные отгремели вчера, а сегодня отмечают переход во взрослую жизнь более 9 тысяч выпускников Минска.

В этом году больше всего выпускников на Брестчине — 10 650, на втором месте Минск — 9199. Гродненщина занимает последнее место — там 6297 выпускников, пишет tut.by.

С понедельника, 12 июня, в жизни вчерашних школьников начнется новый этап — они отправятся на первое в сезоне централизованное тестирование. Завершится вступительная кампания 6 августа.

Как красивые, нарядные и счастливые выпускники прощаются со школой — в фотоподборке из Instagram.

Не могу в это поверить #выпускной2017

Публикация от Darya (@_curly2_)

#выпускной2017#брат#братан#братишка💪

Публикация от Iwan Popko (@iwanpopko)

#выпускной2017

Публикация от Надежда Ленцевич (@nadezhdab2)

🥇 #выпускной2017

Публикация от Илларион Паршенков (@larion.softik)

💋💋💋 #выпускной2017 #sol2017school4

Публикация от Darya🥀Semechko (@eulertyan)

Больше не школьники🎊 #выпуск2017

Публикация от T A N I ☁ (@berkushka)

68,столько невороятно талантливых ребят ушло сегодня во взрослую жизнь. 😌 Была какая-то сказка:все были невероятно красивые,счастливые.😱😄 Все было так волнительно.😅 Навсегда в памяти то,как мы все одной большей семьей, отрывались, пели, танцевали.💪 " Новый день над землею встал,знаем требует время учиться..." -это из разряда особенного,я верю,что НАШ гимн мы никогда не забудем.🙏 До встречи нашего 🔝-выпуска. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Спасибо!❤ #выпускной2017

Публикация от Elizaveta Steyzanova (@steyzanova)


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