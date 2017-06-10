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Стали известны подробности ночного рейда на Зыбицкой

  • 10.06.2017, 20:35
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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Чиновники из разных инстанций вместе с ОМОНом искали иностранцев, работающих нелегально.

Ночью с 9 на 10 июня на тусовочную Зыбицкую заглянули представители нескольких государственных органов. По словам владельцев заведений, в прошлом году похожий мониторинг на Зыбицкой уже проводили: тогда городские власти остались довольны функционированием барной улицы.

— Ночью, уже после 23 часов, к нам пришла толпа чиновников из разных инстанций: городская администрация, санстанция, сотрудники отдела по гражданству и миграции, пожарные, ОМОН, — рассказывает один из хозяев баров, который был в тот момент в заведении.

По его словам, проверяющих интересовало соблюдение режимов работы баров.

— У всех заведений согласован разный режим. В целом смотрели, что происходит, что-то записывали, фотографировали, но в заведения заходили только представители миграционной службы с ОМОНом, искали иностранцев, работающих нелегально, — комментирует собеседник.

Совладелец другого бара, который также в этот вечер был на Зыбицкой, рассказывает, что конкретно в его заведении спрашивали об украинцах и казахах, работающих незаконно.

— В одном из баров, где есть кальян, у кальянщика-белоруса спрашивали документы.

По информации tut.by, накануне несколько заведений из здания на Зыбицкой, 6 получили предписания об изменении режима работы до 23 часов. По словам хозяев заведений, сокращение времени работы объясняется тем, что в районе барной улицы ухудшилась криминогенная обстановка: неподалеку от питейных заведений зафиксировано большое количеством правонарушений.

— Но это смешно, чтобы бар работал до 23 часов. Мы все работаем в отдельно стоящем здании, оно нежилое. В любом случае, будем ждать результатов мониторинга, — заключил собеседник.


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