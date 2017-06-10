Павел Северинец исполнил песню в поддержку своего романа 1 10.06.2017, 20:58

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

Политик собирает деньги на издание своей книги «Беларусалим» оригинальным способом.

В своем «Фейсбуке» он выложил видео, где поет песню о деньгах на мотив «Дорогие мои москвичи» из «Народного альбома» и отмечает, что это его певческий дебют.

- Написал для родины роман, романтичный, мистический, хороший и жду на ваш краудфанд, так как нужны, как водится, деньги. Вы поверьте, писал не пургу, дописал все по тюрьмам и ссылкам, а вот выдать без вас не могу, посмотрите об этом ссылку. Вы заходите на толоку - сам роман и призы за жертву, помогите, друзья, мужику, помогите исполнится мечтам, - написал Павел Северинец.

На платформе Talaka.by начался сбор средств на издание первой книги романа сопредседателя БХД Павла Северинца под названием «Беларусалим». Первая книга романа объемом 450 страниц называется «Беларусалим. Рассвет». Места действия — Минск, Киев, Полоцк. Этот роман он писал 12 лет в основном в ссылках, на сутках и в «Американке».