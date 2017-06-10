закрыть
10 июня 2017, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Германия заявила об угрозе военного конфликта вокруг ситуации с Катаром

  • 10.06.2017, 21:06
Зигмар Габриэль

Разногласия между Катаром и некоторыми ближневосточными странами могут привести к новой войне в регионе.

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что разногласия между Катаром и некоторыми ближневосточными странами могут привести к новой войне в регионе, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Существует опасность того, что этот спор приведет к войне», — отметил он, подчеркнув, что ситуация, сложившаяся в регионе, отличается «драматической жестокостью».

Тем не менее Габриэль выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, впоследствии к ним присоединились еще три страны, включая Мальдивы, Коморы и Марвикий. Все они обвинили Доху в поддержке и финансировании экстремистских движений.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?