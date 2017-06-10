Германия заявила об угрозе военного конфликта вокруг ситуации с Катаром 10.06.2017, 21:06

Зигмар Габриэль

Разногласия между Катаром и некоторыми ближневосточными странами могут привести к новой войне в регионе.

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что разногласия между Катаром и некоторыми ближневосточными странами могут привести к новой войне в регионе, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Существует опасность того, что этот спор приведет к войне», — отметил он, подчеркнув, что ситуация, сложившаяся в регионе, отличается «драматической жестокостью».

Тем не менее Габриэль выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, впоследствии к ним присоединились еще три страны, включая Мальдивы, Коморы и Марвикий. Все они обвинили Доху в поддержке и финансировании экстремистских движений.