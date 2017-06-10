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Япония планирует запустить в море корабли-призраки

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  • 10.06.2017, 21:29
Фото: AP

Судна будут управляться с помощью искусственного интеллекта.

В Японии работают над созданием грузовых кораблей, для управления которыми не нужна команда, они будут самостоятельно прокладывать курс и предсказывать сбои в работе до того, как они случатся. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что судна будут управляться с помощью искусственного интеллекта. Их рассчитывают спустить на воду уже к 2025 году.

Искусственный интеллект также будет предсказывать поломки и другие проблемы, что поможет снизить количество аварий.

Судостроители планируют создать около 250 беспилотных кораблей. Стоимость технологии оценивают в сотни миллионов долларов.

Агентство уточняет, что на первых кораблях такого типа все же будет небольшая команда, но в будущем планируется обходиться совсем без людей на борту.

В публикации говорится, что над проектом работают компании Nippon Yusen и Japan Marine United.


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