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Во Франции начались парламентские выборы

  • 10.06.2017, 21:42

Избиратели начали голосовать на островах Сен-Пьер и Микелон.

На заморских территориях Франции началось голосование в рамках первого тура парламентских выборов, сообщает Le Figaro.

Избиратели голосуют на островах Сен-Пьер и Микелон. Они изберут своего депутата из пяти кандидатов, среди которых и нынешний министр заморских территорий Анник Джирардин, представляющая Радикальную партию левых.

На этих островах открыто четыре избирательных участка для 4971 избирателя.

Позже выборы начнутся в Гваделупе, Мартинике, Французской Гвиане и Французской Полинезии.

На основной части Франции избирательные участки откроются утром в воскресенье, 11 июня.

Выборы во французский парламент пройдут в два тура – 11 и 18 июня. Французы изберут 577 депутатов.


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