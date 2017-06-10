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Выпускной в сельской школе: будущий ядерный физик работал в совхозе, чтобы накопить на ЦТ

  • 10.06.2017, 22:05
Фото: kp.by

Как проходят выпускные в белорусской провинции.

В последнее время в названии классов в почти всех сельских школах нет букв. Просто 11-й. Ведь часто не то что параллель, а и один класс набрать не получается. Детей в деревнях, к сожалению, остается все меньше. Зато атмосфера в таких классах - почти семейная. В этом «Комсомолка» убедилась, отправившись на выпускной в глубинку Гомельской области - деревню Носовичи Добрушского района. Здесь к выпускному готовились лишь шесть учеников - три мальчика и три девочки.

Фото: kp.by

В ШКОЛУ ЕЗДИЛА ИЗ СОСЕДНЕЙ ДЕРЕВНИ НА ПОЕЗДЕ

Девчонки наряжались на праздник дома, к парикмахерам и визажистам не ходили. А одна из выпускниц - Саша Москаленко - украшалась в квартире своей классной Елены Сергеевны, которая пригласила девочку к себе домой.

Фото: kp.by

Дело в том, что Саша - единственная из класса, кто приезжает в школу из соседней деревни, Иваки. Девочка училась в родной школе до 9-го класса, но потом все разошлись по колледжам, а в 10-й класс захотела пойти одна Саша. Но лишь для нее формировать класс не стали, поэтому отправили на учебу в школу в соседней деревне. На уроки Сашу обычно привозили родители, но часто приходилось добираться до Носовичей на дизель-поезде - это одна остановка от Иваков, 10 минут пути.

Фото: kp.by

Родители Саши - простые сельчане, мама работает продавцом, а папа - грузчиком:

- Другой работы в нашей деревне и не найти, - объясняет Саша.

Фото: kp.by

Сама она собирается поступать в гомельский колледж кулинарии, чтобы стать поваром:

- Я люблю готовить, чтобы делать приятное родителям. Получаются пока самые простые блюда, поэтому хочу пойти учиться, чтобы уметь готовить что-то поинтереснее.

Фото: kp.by

Саша описала свой обычный учебный день: после школы возвращаясь домой, делала уроки и принималась помогать по хозяйству: кормила кур, иногда - поросят. За огородом тоже надо ухаживать. Весной Саша сажала огурцы и помидоры, а сейчас занимается прополкой - она любит копаться в земле. Но хватает у девушки времени и на интернет: на переписку в соцсетях, музыку и фильмы иногда уходит до10 часов в сутки!

Фото: kp.by

Платье к выпускному Саше сшили в Гомеле за 65 рублей, а прическу и макияж в квартире классной делали две подружки, которые младше на год:

- Учились друг на друге, - говорят девчонки, - поэтому ничего особенного сделать не сможем.

Фото: kp.by

Тем не менее с помощью плойки, лака, кисточки, теней и помады подруги смогли сделать из Саши настоящую красавицу! А рядом с выпускницей и сама Елена Сергеевна красилась и наряжалась на праздник.

Фото: kp.by

ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОГО ОТЛИЧНИКА: ОГОРОД, КУРЫ И 40 МИНУТ НА СОЦСЕТИ

У Максима Позднякова сразу три «десятки»: по математике, физике и астрономии:

Фото: kp.by

- А по гуманитарным наукам я слаб - вышли «девятки». Правда, историю еще сдал на «десять». А изложение написал на 9/9, английский - тоже на «девятку». Особого секрета хорошей учебы у меня нет. Прежде всего на уроке я внимательно слушаю учителя, даже почти не записываю, а именно слушаю, вникаю - этого достаточно. А дома чередую учебу с отдыхом. Для нас, деревенских, отдых - это поработать в огороде, накосить травы. На домашнее задание уходило где-то два часа в день. Садился за уроки, обычно, вечером, потому что сразу после школы досматривал хозяйство - куры, кролики. Весной лопатой перекапывал грядки, сейчас занимаюсь прополкой, косьбой. А гулял уже по вечерам пятницы и субботы: у меня есть компания, с которой хожу на дискотеку в наш клуб.

Фото: kp.by

Мама воспитывает Максима одна, она работает заведующей магазином, поэтому часто занята, и сыну надо смотреть за хозяйством. А на соцсети у парня уходит не больше 40 минут в день, причем, во время выполнения домашнего задания:

- В одном окне на компьютере ищу информацию для доклада, а в другом - отвечаю на сообщения. И так все успеваю.

Летом парень зарабатывал деньги в совхозе, чтобы пройти репетиционные тестирования и сдать ЦТ - разгружал на зернотоку урожай, а полученные деньги отложил и потратил на тестирование.

Фото: kp.by

- Часто для сельской семьи сдать сразу три предмета трижды (два репетиционных тестирования и ЦТ) - серьезная сумма, - объясняет классная Максима.

А хочет стать парень… физиком-ядерщиком! Он мечтает досконально изучить это направление и вернуть мирному атому честное имя, потерянное после Чернобыля:

- Хочу стать именно ученым, посвятить себя науке.

Фото: kp.by

Кстати, недавно призовое место в районном конкурсе исследовательских работ занял доклад Максима «Как подготовиться к ЦТ без репетитора», в котором парень рассказал о собственной методике самообучения.

В ЭТОЙ ШКОЛЕ УЧИЛАСЬ САМА И СТАЛА ЕЕ ДИРЕКТОРОМ

Фото: kp.by

Классной выпускников, Елене Павлюченко, жалко, что ребят всего шестеро:

- Раньше был большой класс, но после 9-го многие поступили в колледжи, техникумы, осталось очень мало ребят. Сейчас один из выпускников собирается в вуз, другой мальчик - в военное училище, еще один - в колледж МЧС, а девочки - кто на повара, кто в медучилище. Все ребята неординарные, а главное добрые - это сейчас редкость! Родители - все простые люди: продавец, почтальон, специалист совхоза.

Фото: kp.by

В работе в маленькой сельской школе скорее больше плюсов, чем минусов, говорит Елена Сергеевна:

- Но кроме материального обеспечения. Хотелось бы другого оснащения. У меня в кабинете физики стоит лишь старенький компьютер, который подарили знакомые. А если бы была современная компьютерная техника, я смогла бы разнообразить формы проведения уроков. А маленькие классы - это хорошо. Если в классе по 25 человек, то это плохо в первую очередь для детей, ведь невозможно каждому уделить нужное внимание.

Фото: kp.by

К выпускному Елена Сергеевна подготовила своему классу «подарочные узелки», в которые положила для каждого ученика сухарик, потому что хлеб - всему голова, «орбит» - для свежести, медальку, мел - чтобы школу не забывали…

Директор Наталья Победина угощает меня чаем, но сама ничего не пьет:

Фото: kp.by

- Мне чай не поможет, мне бы валерьянки, - переживает Наталья Александровна.

Дело в том, что она работает директором недавно и впервые будет вручать выпускникам аттестаты, поэтому очень волнуется:

Фото: kp.by

- Я родилась в Носовичах, окончила эту школу на «отлично», поступила в педучилище, в институт, вернулась в родную школу учителем и работаю здесь уже 20 лет. В 2016 году стала директором. Некоторые из нынешних выпускников - дети моих одноклассников. А вообще наша школа имеет богатую историю, она была основана еще в 1860 году!

Фото: kp.by

ДЕТИ ТАНЦЕВАЛИ ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ

Актовый зал к восьми вечера почти заполнен, пришли не только родители выпускников, но и другие сельчане. Выпускной в школе - праздник для всей деревни. Вечер проходит в стиле церемонии вручения кинопремии, которую назвали «Золотой выпуск - 2017». 11-классников вызывали к «красной дорожке», а «фильм» презентовали под названием «Утомленные школой».

Фото: kp.by

- Дорога в детство уже закрыта, поэтому я желаю, чтобы юность открыла много путей, а молодость предоставила возможность реализовать шансы, - пожелала директор после вручения аттестатов.

Председатель сельсовета Сергей Бичуков, который раньше работал в школе, напутствовал, чтобы ребята быстрее определились со специальностью и преодолели все трудности.

Фото: kp.by

- Вы стоите на пороге новой сказки, как богатыри перед камнем на раздорожье. Хочу вам пожелать: какую бы дорогу ни выбрали, всегда оставайтесь людьми, способными поставить себя на место другого человека, тогда и другие люди будут помогать вам, - взяла слово классная.

Для нее ребята спели ее любимую «Седую ночь». А самым трогательным моментом стало прочтение выпускниками стихотворения в честь матерей: плакали и дети, и родители.

Фото: kp.by

После официальной части мамы накрыли столы: вода, сок, фрукты, бутерброды. Контролировать выпускной из райцентра прислали троих милиционеров.

Было видно, что выпускники чувствуют себя скованно, родители и учителя первыми пошли танцевать. Причем, самыми заводными оказались классная и завуч по воспитательной работе. Во время дискотеки крутили и музыку 80-х, и современные песни, танцевать в итоге начали и дети, и родители, и учителя.

Фото: kp.by

После часа ночи все стали расходиться - рассвет изначально встречать не планировали. Но когда я в одиночестве ждал восхода солнца в учительской, набирая текст на ноутбуке директора, ребята пришли и позвали на улицу: некоторые все-таки остались до рассвета. Они вышли на свой школьный стадион, взялись за руки и пару минут смотрели в светлеющее небо - почти чистое, но с небольшими облаками. Наверное, символично и то, что ребята стояли на беговой дорожке, когда начинали свой новый «старт».

Фото: kp.by

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