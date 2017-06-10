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Трамп намерен отменить ряд решений Обамы о нормализации связей с Кубой

  • 10.06.2017, 22:19
Дональд Трамп
Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США планирует аннулировать ряд решений своего предшественника Барака Обамы.

Об этом сообщила в субботу газета Politico, не уточняющая, кто является источником данной информации, и признающая, что Белый дом не откликнулся на просьбу прокомментировать ее, передает ТАСС.

Согласно изложенным газетой сведениям, нынешний американский лидер намерен объявить об отмене означенных решений на будущей неделе в Майами (штат Флорида), где проживает многочисленная кубинская диаспора, в основном крайне враждебно настроенная по отношению к властям в Гаване. Планируемые шаги Трамп обсудил ранее на этой неделе за ужином с членами Конгресса США, на котором присутствовал в том числе сенатор Марко Рубио, в свое время решительно критиковавший решения Обамы, касавшиеся Кубы, пишет Politico. Этот ужин состоялся в Белом доме во вторник.

Газета отмечает, что, как ожидается, Трамп не будет пересматривать решение о возобновлении работы посольства США в Гаване и восстанавливать политику "сухих и мокрых ног", которая позволяла кубинцам, ступившим на американскую землю, получать убежище.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона относительно Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

Этому предшествовала серия тайных контактов между властями США и Кубы, проходивших при посредничестве Ватикана, в том числе на его территории, а также в Канаде. Белый дом поначалу даже не ставил в известность об этих консультациях тогдашнего госсекретаря США Джона Керри.

Выступая в январе 2015 года с очередным ежегодным посланием "О положении страны", Обама высказался за то, чтобы Конгресс полностью отменил эмбарго в отношении Кубы. Затем он неоднократно повторял этот призыв. 20 июля 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.


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