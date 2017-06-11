Если власти «постараются» – полыхнет с новой силой 4 11.06.2017, 8:12

К осени в Беларуси сложится революционная ситуация.

Об этом в интервью Charter97.org заявила активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова.

- Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич во время поездки в Гомель позитивно оценил настроение активистов и сказал, что теперь все «будет по-мужски серьезно». Как настроены люди на юго-западном фланге – в Бресте?

- Настроение у людей боевое. Мы постоянно работаем с брестчанами, объясняем им ситуацию в стране. Думаю, что в скором времени люди будут готовы даже к большей самоотверженности, чем это было весной этого года.

- Весной белорусов возмутил декрет о «тунеядцах». Что сейчас подливает масла в огонь?

- Людей возмущают слухи о том, что власти начали рассылать «письма счастья» нового вида. В Бресте пока предприниматели их не получали, но есть информация, что такие «письма счастья» получали ИП в Барановичах. Я сама предприниматель, и такие слухи очень настораживают.

Если такие «письма» начнут приходить – это рассердит людей более, чем серьезно. Хочу напомнить, что кроме акций в Бресте, наши люди активно ездили в феврале и марте на марши протеста в Минск. Любые необдуманные действия властей могут привести к тому, что полыхнет с новой силой.

Думаю, люди обозлены очень сильно, и к осени в Беларуси будет революционная ситуация. Другого выхода просто нет.

- Предстоящие военные учения с Россией в Бресте обсуждают?

- Очень настораживает прибытие в Брест российских войск. Людей беспокоят и учения «Запад-2017», что будут осенью, и те, которые сейчас проходят под Брестом с участием российских десантников.

Брестчане осведомлены о прибытии российских ВДВ и вовсе этому не рады. Я разговаривала с представителем белорусской армии, и он сказал буквально следующее: если сами вовремя не уйдут – мы поможем.

- Готовы ли люди протестовать против военных учений и прибытия российских войск?

- Недовольство прибытием в нашу страну иностранных войск очень чувствуется. Брестчане собираются ехать в Минск 3 июля на акцию протеста.

- Что бы вы хотели сказать белорусам перед акцией?

- Агрессия со стороны России сейчас очень явная. Прибытие российских войск на учения может быть связано с различными провокациями. Это может быть не только оккупация самой Беларуси, но и использование ее территории для агрессии против стран Европы или Украины.

Во втором случае, мы сами будем выступать в роли агрессора, поэтому надо выходить и требовать отмены этих учений.

Но выходить разрозненно в регионах – не эффективная тактика. Все будет решаться в Минске. Поэтому надо ехать 3 июля в Минск и четко заявить о том, что Беларусь – это нейтральная мирная страна, и мы не хотим быть втянутыми в конфликты агрессивного соседа.