Стало известно, сколько студентов могут попасть на программу Калиновского 11.06.2017, 8:31

Начинается набор на 2017/2018 учебный год на бакалаврские и магистерские программы обучения.

Стипендиальная программа польского правительства имени Кастуся Калиновского восстанавливается исключительно для студентов, которых по политическим мотивам исключили из белорусских университетов, передает «Белсат».

Программа не будет рассчитана на получение высшего образования детьми репрессированных родителей, как это было раньше, как и не восстанавливается для продолжения образования в аспирантуре.

«Количество мест не ограничено, будет зависеть от того сколько студентов будут требовать такого содействия и такой программы. Это значит, что на сегодняшний момент это 6 человек, которые требовали такой помощи в прошлом году, 7 человек этого года и сейчас идет сессия, в ходе которой количество может увеличиться», - отметила председатель Комитета помощи репрессированным «Солидарность» Инна Кулей.

Образовательную программу имени Калиновского в прошлом году сузили до годового научного стажа за того, что волна репрессий в Беларуси в последние годы пошла на спад. Но существовало условие с польской стороной, что если в Беларуси репрессии возобновятся, то и программа Калиновского заработает в предыдущем формате. Годовой научный стаж по-прежнему остается в рамках стипендиальной программы.