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В центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов

  • 11.06.2017, 8:42
Фото: DPA

В результате инцидента у центрального вокзала Амстердама пострадали восемь человек.

В центре Амстердама в субботу, 10 июня, автомобиль наехал на пешеходов. В результате инцидента, произошедшего неподалеку от главного железнодорожного вокзала столицы Нидерландов, пострадали восемь человек. Шестеро из них были доставлены в больницы, двое - с серьезными ранениями. Водитель был арестован полицией, сообщает «Немецкая волна».

«Нет ничего, что указывало бы на террористическую атаку», - заявили в полиции Амстердама. По словам полицейских, автомобиль остановился в неположенном месте, а после того как к нему приблизились сотрудники полиции, водитель осуществил попытку к бегству - автомобиль сбил несколько прохожих и врезался в стену.

Центральный вокзал Амстердама, возле которого произошел инцидент, не были закрыт и продолжил работу в обычном режиме.


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