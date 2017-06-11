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ХК минское «Динамо» договорилось о контракте с форвардом сборной Беларуси

  • 11.06.2017, 8:53

Столичный клуб продлит контракт с Евгением Ковыршиным.

Как стало известно tut.by, стороны уже договорились о заключении нового двухлетнего договора.

Минское «Динамо» подтвердило подписание нападающего.

В прошлом сезоне Евгений Ковыршин провел за «Динамо» 47 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+3».

На чемпионате мира 31-летний форвард отметился 3 (2+1) баллами и показателем «-3» в 7 играх. По итогам турнира тренерский штаб включил Евгения Ковыршина в топ-3 лучших игроков команды.


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