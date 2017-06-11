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Во Франции начался первый тур парламентских выборов

  • 11.06.2017, 9:35

47 миллионов французских избирателей выбирают новый парламент.

Спустя месяц после избрания французского президента граждане Франции вновь участвуют в голосовании - в воскресенье, 11 июня, в стране проходит первый тур парламентских выборов, пишет «Немецкая волна».

Согласно данным социологических опросов, за партию «Вперед!» нового главы государства Эмманюэля Макрона и ее союзников готовы проголосовать около 30 процентов из 47 миллионов французских избирателей, что обеспечит сторонникам президента абсолютное большинство в Национальном собрании. Социологи предсказывают резкое сокращение мандатов Социалистической партии экс-президента Франсуа Олланда, а также правых «Республиканцев». В то же время «Национальный фронт» правой популистки Марин Ле Пен, представители которого занимают сейчас только два кресла в парламенте, может значительно усилить свои позиции.

Французская избирательная система предполагает голосование в 577 одномандатных округах в два тура. Чтобы обеспечить себе место в парламенте уже в первом туре выборов, кандидату в своем избирательном округе нужно набрать более половины голосов. Если ни одному из них это не удастся, то 18 июня состоится второй раунд голосования. В нижнюю палату парламента - Национальное собрание - пройдет кандидат, получивший большинство голосов.

В связи с опасениями террористических нападений в день голосования усилены меры безопасности, их обеспечивают порядка 50 тысяч полицейских.

Избирательные участки работают с 8.00 до 18.00 по местному времени (9.00 - 19.00 мск). В крупных городах, в частности Париже, Марселе, Лионе, Бордо и Тулузе они закрываются на два часа позже.


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