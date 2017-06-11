Видеофакт: Под Минском прошел «торнадо» 11.06.2017, 9:46

В Пуховичском районе 10 июня очевидец снял на видео песчаный вихрь.

Как сообщил tut.by автор ролика Михаил Романов, атмосферное явление было зафиксировано между деревнями Ясновка и Пережир.

Песчаный вихрь возникает у поверхности земли в малооблачную жаркую погоду при сильном прогреве почвы. Холодный воздух резко ударяется о землю, нагревается и поднимается вверх, образуя песчаный вихрь.

В конце мая, напомним, на видео попал песчаный вихрь на станции Ратмировичи Октябрьского района Гомельской области.