Москву ждут три вида решительных санкций 2 11.06.2017, 10:24

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В здоровом обществе всегда имеются некие маркеры того, насколько эффективно и правильно действует власть.

Самым основным маркером является право выбора. Общество реализует свое отношение к любой власти поддерживая или наоборот лишая власть поддержки, пишет блогер Аnti-colorados для obozrevatel.com.

Как промежуточный маркер, вполне можно использовать различные опросы общественного мнения, но это уже некий суррогат, который можно приготовить на любой вкус. Ну и самый главный маркер, это когда общество вытаскивает власть из ее кабинетов или уже дворцов, и тащит ее к гильотине, вешалке или стенкobozreе. За миг до того, как все закончится, власть окончательно и полностью осознает глубину недовольства общества, ее работой. Об этом крайнем варианте, мог бы подробно рассказать король Франции Людовик 16 или же Муамар Каддафи, но уже не расскажут.

У нас все выглядит несколько иначе, ибо общество только начало долгий путь выздоровления. Выборы еще не скоро, а опросы дают такие результаты, что их можно разглядывать под веселую музыку Шоу Бенни Хилла. В самом деле, если опросы показывают фантастические результаты неких политиков, то закрадывается подозрение того, что выборка респондентов была проведена среди унитазов и писсуаров общественных туалетов. Такое положение дел заставляет искать иной маркер и его таки можно найти – отзывы противника. Тут действует простой алгоритм, чем громче и протяжнее воет враг, тем выше оценка нашей власти.

Понятно, что наиболее ценные показания индикатора дает Кремль. Когда оттуда несутся потоки нечистот и желчи, значит надо срочно искать то правильное движение, которое сотворила наша власть. Какое-то время назад начались регулярные припадки Кремля, сменившие насмешки и угрозы. Например, последнее такое заявление прозвучало прямо вчера о том, что Москва "примет меры в случае дальнейшего расширения НАТО". Такие же заявления раздавались и в отношении присоединения к Альянсу стран Балтии, но в итоге, меры свелись к давлению сыров и хамона. Правда, эти мероприятия начались куда позже этого расширения НАТО, но сейчас россияне именно этим поясняют езду тракторами по Бри, Пармезану и прочим вкусностям. Конечно, у них имеется потенциал и несомненно, Москва может ужесточить меры в случае вхождения в НАТО Украины.

Поскольку в Москве с фантазией не очень хорошо, то мы можем подсказать сразу три вида решительных санкций, которые несомненно потрясут Запад. Просто представим себе некую обширную поляну, на которой стоит по сотне новеньких автомобилей БМВ, Мерседес, Мазерати и прочих. И вот на поляну выезжает несколько тракторов и ну их душить. Для пущего эффекта, процесс давления можно производить танками "Армата". Это был бы сильный ход. А потом, чтобы всем дошла серьезность действий, можно было дать команду военным в регионах, чтобы те вытаскивали из автосалонов эти же автомобили и давили их прыгающими танками. Эта мера хороша тем, что имеет запас для увеличения эффекта. Если цель санкций не будет достигнута, то можно начать давить автомобили соответствующих марок прямо на улице, можно даже с водителями и пассажирами, "бабы еще нарожают". Но это будет удар, в основном, по европейским компаниям, а чтобы достать Штаты, танки следует пригнать в аэропорты, где раздавить их гусеницами все самолеты Боинг, оставляя в покое суперджеты и Ту-154. Это – хороший ход. А для обеспечения массовости, можно вытрушивать у граждан телефоны, компьютеры и прочее, где стоят американские процессоры, и бросать все это под дежурный танк.

То есть, в данном случае хорошо заметно, что в Московии волнуются. Но это касается нас лишь опосредованно и тогда, уровень маркеров должен быть слегка снижен. Вот, например, можно послушать нашу Гадю и если она разевает свой черный рот особенно широко – обращать внимание, на кого или что из нее так летит. Значит там все делают правильно.

Или взять Ходаковского. Последний свой опус он посвятил тому, что Минск был выгоден России для того, чтобы через него сделать из Украины Марионетку. Но теперь даже ему понятно, что поезд не просто уехал, а даже рельсы порезали и вывезли на металлолом. Он справедливо замечает, что сделать из Украины послушного Москве зомби – не получится, а раз так, то и Минск уже не нужен и пора бы воевать. Стало быть московское прочтение Минска почило в Боге и не само по себе, а в результате настойчивой и плодотворной работы соответствующих учреждений и органов.

Эти помои от Ходаковского ценны тем более, что он призывает воевать и больше не вести переговоров, ибо смысл и время утеряны и самое главное, положительным результатом таких боевых действий, по мнению Ходаковского, должен стать тот свинарник, который они и московиты, устроили в оккупированном Лугандоне и Крыму. Этот вонючий хлев, с центральной выгребной ямой, они бы хотели подарить всем, кто даст себя освободить.

Все это говорит о том, что такие своеобразные индикаторы, дают крайне положительную оценку действиям нынешней власти.

Посему, многим бы хотелось пожелать не уподобляться этим помойным индикаторам и настораживаться каждый раз, когда собственная оценка, совпадает с оценкой, озвученной из-за поребрика.