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Названы 10 эффективных способов быстро взбодриться

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  • 11.06.2017, 10:35
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Эксперты поделились действенными методами, которые помогут быстро проснуться, зарядиться энергией и помчаться на работу.

Ошибочное мнение у тех людей, которые считают, что только зимой сложно подняться с постели. На самом деле, летом тоже не особо хочется отрываться от мягкой подушки и бежать на работу. Правда, в теплое время года человека можно разбудить даже в 5 утра, если он в отпуске и собирается на пляж, на рыбалку, на природу и так далее, в данном случае проблем с пробуждением нет.

Но как же быть тем, у кого отпуск еще не скоро и на работу придется снова и снова вставать в самую рань? Оказывается, выход есть, а точнее - десять реальных способов, помогающих привести себя в чувства и не уснуть по пути на работу, пишет healthyliving.com.ua.

1. Включите задорную музыку. Композиции должны быть такими, чтобы вам хотелось двигаться в такт им. Если не помогает сразу, то увеличьте громкость - поможете и соседям, за что они вам будут благодарны.

2. Впустите солнечный свет в свой дом. Распахните шторы, жалюзи, ролеты и т.д., в общем всё, что не позволяло до этого пробраться свету в помещение.

3. Свежий воздух. Ничто так не бодрит, как глоток свежего утреннего воздуха. Летом вы можете ощутить невероятный аромат, выйдя на балкон или выглянув в окно, ведь вся природа просыпается вместе с вами.

4. Выпейте пол-литра воды. Многие удивляются и не соглашаются с мнением опытных диетологов в том, что нужно сразу после пробуждения выпить аж 0,5 л воды. Вы попробуйте и уже через пару недель убедитесь в том, что это необходимо организму и таким образом вы помогаете ему проснуться.

5. Легкий самомассаж. Помассируйте свое тело. Особенно в этом нуждаются голова, шея, лицо, руки и ноги. После этого сонливость должно, как рукой, снять.

6. Сделайте мини-зарядку. Да, это самый сложный пункт из всех вышеперечисленных для большинства людей, но если вы дремлете по пути на работу ежедневно, то может следует пересмотреть свои действия по утрам и внести что-то новенькое, например, зарядку? Буквально через 10 минут вы ощутите прилив сил и положительной энергии. Не стоит отказывать себе в этом.

7. Примите прохладный душ. Еще лучше, если вы умеете регулировать воду и принимать контрастный душ. Но по утрам, дабы взбодриться, достаточно будет и просто прохладного.

8. Позавтракайте. Продукты должны быть легкими и не очень калорийными, но в то же время насыщенными углеводами. Съешьте сэндвич из двух подсушенных тостов с маслом, твердым сыром, зеленью, огурцом и томатом. Выпейте чашку кофе без сахара или зеленого чая. В качестве приятного бонуса позвольте себе ломтик черного шоколада и отправляйтесь на работу.

9. Пройдитесь пешком. В случае, когда после выполнения всех методов у вас все равно не пропадает желание свалиться на кровать и продолжить сладко спать, тогда идите на работу пешком. Если очень далеко и вы физически не сможете пройти такую дистанцию, то просто выйдите из транспорта за 2-3 остановки раньше положенного и идите в ускоренном темпе.

10. Умойтесь холодной водой. По прибытию на работу вам не помешает холодная вода, которая взбодрит вас окончательно. Умойтесь ею и вымойте руки, в результате вы почувствуете, что спать уже совсем не хочется.


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