Олег Волчек призвал Запад к солидарности с белорусскими патриотами 4 11.06.2017, 10:46

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Олег Волчек

Защита прав человека – не внутреннее дело одной страны, белорусским активистам сейчас необходима международная поддержка.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек направил обращение временному поверенному в делах США в Республике Беларусь Роберту Райли, главе Представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, специальному докладчику ООН по правам человека в Беларуси Миклошу Харашти, пишет belprauda.org.

Правозащитник констатирует, что белорусские власти не прекращают репрессии против гражданского общества. Более того, появилась новая форма преследования – заочные административные суды.

«Сегодня белорусские власти не предпринимают никаких попыток для улучшения ситуации с правами человека в Беларуси. Они только декларируют, что готовы к обсуждению с США и ЕС конкретных программ по совместному сотрудничеству в области прав человека. Последние три месяца суды незаконно осуждают к аресту правозащитников, журналистов, блогеров, активистов гражданского общества лишь за то, что они участвовали в мирных собраниях и распространяли информацию о нарушениях из законных прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Беларусь и международными договорами», – отмечает правозащитник.

Весной 2017 года подвергались и подвергаются давлению представители «Белорусского Хельсинского комитета», «Весны», «Правовой помощи населению», «Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП)», к административной ответственности привлечены правозащитники Татьяна Ревяко, Олег Волчек, Леонид Судаленко, Павел Левинов, Эдуард Баланчук, Андрей Стрижак, Анатолий Поплавный, Виктор Рубцов.

2 мая 2017 года судья Фрунзенского района Минска Анна Буйновская без уведомления адвоката и в отсутствие Олега Волчека вынесла заочное решение – 13 суток ареста. В суд не вызывались даже свидетели обвинения – сотрудники милиции, которые обвиняли правозащитника в том, что 17 февраля 2017 года он участвовал в неразрешенном властями мирном собрании граждан в Минске.

Это уже вторая попытка привлечь Олега Волчека к административной ответственности. Первый раз судья Фрунзенского района Минска Дмитрий Лукашевич пытался на основании только свидетельских показаний сотрудников милиции привлечь его к административной ответственности, однако Минский городской суд отменил данное решение, так как оно было вынесено с нарушением административного законодательства.

12 июня 2017 года Минский городской суд вынесет решение по жалобе Олега Волчека на решение судьи Буйновской. Если суд оставит его в силе, то правозащитнику придется отбывать в заключении в Центре изоляции правонарушителей 13 суток.

«В моем деле отсутствуют не только юридические факты какого-либо моего незаконного участия в данном мероприятии, но и не нет достоверных свидетелей, что я что-либо совершал 17 февраля 2017 года, когда проходил «Марш рассерженных белорусов». Это было мирное собрание граждан, которые сами вышли в центр Минска в знак протеста против декрета Лукашенко № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который обязывал безработных платить налоговый сбор за то, что человек не работал в году более 183 дней, – отмечает Олег Волчек. – Считаю, что благодаря усилиям правозащитников, журналистов, активистов гражданского общества Декрет №3 был приостановлен. Если бы этого не произошло, то в течение марта и апреля суды были бы обязаны рассматривать административные дела в отношении 300 тысяч граждан, не заплативших данный сбор. Все это могло привести к новым массовым протестам, так как люди сегодня обнищали и не могут прожить на те средства, которые зарабатывают».

- Эти решения судов — грубейшее нарушение прав человека – не имеют ничего общего с «правосудием». Многие важнейшие белорусские законы имеют чисто декларативное значение. В этих законах есть права на мирные собрания, свободу выражения мнения, распространения информации, справедливый суд и т.д., но фактически ими не возможно воспользоваться. Наоборот, мы видим не улучшение судебной системы, а ухудшение ее и появления новой формы репрессий против правозащитников, журналистов, думающих и активных людей – заочные административные суды. Такая форма суда есть только в гражданском процессе, но не в административном суде.

Следует отметить, что в июле 2017 года в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа любой страны. В рамках ПА ОБСЕ пройдет масштабное пленарное заседание, пройдут заседания постоянно комитета, общих комитетов по политике, безопасности, экономике, окружающей среде, по вопросам демократии, прав человека. Именно здесь демократические страны могут призвать Беларусь выполнять свои международные обязательства в области прав человека, прекратить преследования активистов гражданского общества, в том числе правозащитников.

Я призываю демократические страны проявить солидарность с белорусскими активистами, которые отстаивают демократию в стране, борются за соблюдением прав человека государством. Защита прав человека – не внутреннее дело одной страны, международная поддержка нам сейчас необходима, – обращается Олег Волчек к международному сообществу.