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КГБ скрывает от журналистов список объектов, которые нельзя снимать

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  • 11.06.2017, 10:51
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Фото: Getty Images

Журналистам не сообщат перечень особо режимных и режимных объектов, которые в Беларуси запрещено фотографировать.

Список таких объектов Белорусская ассоциация журналистов просила у совмина. Однако запрос был перенаправлен в Комитет госбезопасности, который отказался предоставить такой список, сообщает baj.by.

Как говорится в официальном ответе за подписью первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко, эти данные считаются информацией, предоставление которой ограничено.

Пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий назвал ответ из КГБ "нонсенсом правовой системы", так как журналисты не могут даже узнать список объектов, которые им запрещено фотографировать и снимать на видео.

В Беларуси регулярно случаются конфликты, связанные с запретом делать фото- и видеосъемки определенных объектов. Зачастую милиция и сотрудники охраны заявляют, что тот или иной объект является режимным. Но проверить это невозможно.


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