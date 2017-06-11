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Премьеры Балтии: Мы готовы к приближающимся учениям «Запад»

  • 11.06.2017, 11:13
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фото: Gottstat.com

Находящиеся во всех трех Балтийских странах военные НАТО позволяет государствам чувствовать себя в безопасности.

Премьеры Балтийских стран заявляют, что их страны готовы к предстоящим осенью в России и Беларуси совместным военным учениям этих государств «Запад» , а в свете выделения партнерами по НАТО дополнительных мощностей чувствуют себя в безопасности, пишет delfi.lt.

«Мы готовы и как суверенные государства, и как Балтийские государства, и как одни из государств НАТО», - заявил на совместной пресс-конференции премьеров трех Балтийских стран в Клайпеде глава литовского Кабмина Саулюс Сквярнялис.

Эстонский премьер Юри Ратас также сказал, что «сила в единстве». «Конечно, мы следим за этими учениями «Запад», - сказал Ю. Ратас.

Латвийский премьер Марис Кучинскис подчеркнул важность того, что находящиеся во всех трех Балтийских странах военные НАТО являются «очень большим и весомым заверением», которое позволяет государствам чувствовать себя в большей безопасности, по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад.

В обнародованной в апреле Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы ежегодной оценке угроз национальной безопасности страны говорится, что Россия, которая усилила свой военный потенциал в западной части страны и в Калининградской области, сейчас могла бы в течение 24–48 часов начать военные действия против Балтийских государств.

Разведывательные службы также предупредили о возможных провокациях на границе во время предстоящих в сентябре военных учений России и Беларуси « Запад - 2017».

Белорусский министр обороны тогда сообщил, что в учениях «Запад - 2017» 14–20 сентября будет задействовано 13 тысяч военнослужащих, и это будут учения оборонного характера. Как утверждает литовская разведка, «вполне вероятно, что реальная численность участников учений будет больше, а в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО».

Учения частично будут проходить вблизи литовской границы, на территорию Беларуси будет передислоцировано много российских военных и боевой техники.


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