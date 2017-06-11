На выезде из Беларуси снова очереди 11.06.2017, 11:19

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Утром в воскресенье выезда из Беларуси в ЕС ожидали в общей сложности более 700 фур.

По данным Госпогранкомитета на 10.00 11 июня, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят 250 грузовиков, «Бенякони» — 96, «Привалка» — 83, «Котловка» — 30.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут 80 грузовиков, «Урбаны» — 100 фур.

На польском направлении также очередь: в пункте пропуска «Брузги» стоят 77 грузовых автомобилей. Кроме того, фуры ждут очереди и на въезд из Польши в Беларусь: в «Брузгах» — 50 машин, в «Берестовице» — 70.

Очередь на выезд легковых машин во всех пунктах пропуска на всех направлениях отсутствует.