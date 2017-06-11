Путиным клянусь 9 Семен Новопрудский, «Новое время»

11.06.2017, 11:32

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Хозяин Кремля подал новую идею — ввести в стране церемонию присяги для тех, кто вступает в российское гражданство.

Поговорив на Петербургском международном экономическом форуме для внешней публики о развитии цифровой экономики в России, Владимир Путин моментально вернулся к более привычным для себя «духовным скрепам». Во время встречи со спикером госдумы Вячеславом Володиным (который в бытность куратором внутренней политики в администрации президента РФ произнес знаменитую фразу «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России») тот, без кого, оказывается, нет России, предложил госдуме подумать. Нет, не над способами выхода из глубокого экономического кризиса или улучшением инвестиционного климата. И даже не над цифровыми технологиями. А над введением в стране церемонии клятвы или присяги для тех, кто вступает в российское гражданство.

То, как Путин объяснил эту идею, не оставляет сомнений в ее истинном предназначении: «Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю».

В нынешнем российском политическом контексте речь идет о клятве на верность режиму и лично вождю. Диктаторские режимы на определенной стадии развития (ближе к закату) традиционно ценят максимально публичное выражение простолюдинами лояльности, покорности и любви. Молчаливого согласия с любыми действиями власти им становится недостаточно.

Какие именно традиции должен уважать человек, вступающий в российское гражданство, если сама Россия как минимум дважды только в ХХ веке радикально обрушивала традиционный уклад, меняла свою государственность и ее политический вектор на руинах прежней? Быть верным «делу Ленина», замешанному на воинствующем атеизме, светском государстве и идее всемирного коммунистического рая? Или отстаивать православную империю по знаменитой формуле графа Уварова «православие—самодержавие—народность»? А может — традиции бить челом перед любым начальством? Или традиции доносить на соседа?

С «уважением к истории» в сегодняшней России еще сложнее. Привычка менять историю в угоду политической конъюнктуре является родовой чертой всех авторитарных и тоталитарных режимов. И нынешний российский режим, еще до начала войны с Украиной начавший дрейфовать от авторитаризма с формально правящей партией, декоративными политическими силами и фейковым парламентом к откровенной персоналистской тоталитарной диктатуре, вмешивающейся уже и в частную жизнь людей, — не исключение. В России сейчас практически ни в одном СМИ нельзя написать даже того, что Сталин и Гитлер вступали во Вторую мировую войну союзниками — это «неуважение к истории». Про советскую оккупацию стран Балтии. Про то, что Крым, мягко говоря, далеко не всегда был российским. Даже тогда, когда не был украинским.

В такой ситуации обязательная клятва или присяга гражданина неизбежно будет выглядеть как публичное выражение лояльности конкретной власти — ее «единственно верному» пониманию традиций, истории и будущего России. Хотя что бы там ни говорил Путин о зарубежном опыте, ни в одной нормальной стране никому и в голову не придет отказывать человеку в гражданстве лишь за то, что он не сторонник действующей власти. Или за то, что он знает не только те исторические факты, которые выгодны правящему режиму. Или за то, что он любит не такое искусство, какое велит ему любить государство.

Более того, гражданин любой страны вообще не обязан быть ее патриотом или публично выражать патриотические чувства. Он может получить гражданство просто по праву рождения или родства. Или по факту работы в этой стране, если отвечает законным основаниям получения гражданства. В современном мире популярность гражданства страны — важный показатель уровня ее развития. Россия должна радоваться, что кто‑то хочет быть ее гражданином. И не требовать от людей обязательных клятв верности непонятно чему. Единственное разумное требование в адрес соискателя гражданства — соблюдать законы страны — не нуждается ни в каких специальных клятвах. Это обязанность любого человека, живущего в любом государстве. Даже если он не гражданин этого государства.

Впрочем, в путинской России логика «враг режима — враг страны» победила окончательно и бесповоротно. И при нынешней власти это уже не поменяется. Отсюда недалеко до советской практики лишения гражданства за политические убеждения. В СССР придумали использовать лишение гражданства как вид наказания. Страну это, как известно, не спасло. И власть, которую это придумала,— тоже.

Семен Новопрудский, «Новое время»