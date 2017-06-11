Синоптики: В понедельник ожидается до +26 градусов 2 11.06.2017, 11:45

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В Беларуси 12 июня прогнозируются дожди и грозы.

Завтра ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди, днем на большей части территории - кратковременные дожди.

В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет западный - ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов, по Гомельской области - до 16 градусов тепла.

Днем будет 18-24 градуса, по югу - до 26 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.