Глава МИД Польши: Для защиты от РФ будут нужны новые решения 11.06.2017, 11:59

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Витольд Ващиковский

Фото: PAP

Если Россия и в дальнейшем будет развивать свой военный потенциал и угрожать Западу, то стоит подумать над новыми решениями по защите от нее.

Такое мнение в интервью французскому изданию Le Figaro выразил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, пишет nv.ua.

«Решение НАТО могут быть достаточными в случае гибридных конфликтов. Но если Россия и в дальнейшем будет развивать свой военный потенциал и будет угрожать Западу, то нужно будет подумать над новыми решениями»,- заявил Ващиковский.

Министр подчеркнул, что присутствие войск НАТО и элементов ПРО в Польше свидетельствуют о том, что страна стала «полноправным членом Альянса». От добавил, что до прошлого года Варшава могла рассчитывать лишь на обещания, что их защитит 5-я статья о коллективной обороне НАТО.