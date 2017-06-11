Как человек в погонах Шекспира в наряд отправлял

Как человек в погонах Шекспира в наряд отправлял8
- Павел Рос, «Салідарнасць»
- 11.06.2017, 12:07
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Курьезная история – о пропасти между образованной частью общества и отдельными силовиками.
Несколько лет назад автору этих строк приходилось бывать на военных сборах в белорусской армии.
Служба в целом проходила тягостно и тоскливо. На стрельбы подразделение выезжало только несколько раз – все остальное время занимала теоретическая подготовка, наряды и бесконечные построения на плацу. От скуки спасало лишь то, что по счастливой случайности наш взвод состоял из ребят с высшим образованием, недавно окончивших вузы.
Остроумные и начитанные сослуживцы, с которыми приходилось проводить большую часть времени, то и дело отпускали едкие шуточки, высмеивающие военный быт. Юмор помогал переносить тяготы и лишения воинской службы – как ни странно, все это сходило «умникам» с рук.
Во всяком случае, до одного момента.
Местный капитан, известный своим вспыльчивым характером, однажды заметил, как кто-то из резервистов стоит, засунув руки в карманы (по воинскому уставу это строжайше запрещено, а нарушителю может грозить суровое наказание – вплоть до ареста или гауптвахты).
– Солдат, как твоя фамилия? – подлетел к разъяренный капитан к сослуживцу, не успевшему вовремя убрать руки.
– Рядовой…, – тихо назвался тот.
– Как? Не услышал. Быстро, б****, сказал громко и четко, – продолжил свирепствовать офицер.
– Рядовой Шекспир! – решил пошутить солдат в последний раз.
– Записал, – деловито сказал капитан. – Будешь наказан. Имя?
– Ну, Уильям, – безжалостно продолжил рядовой.
Присутствующие, давясь от смеха, явно ожидали, что после этой фразы человек в погонах уж точно вспомнит имя великого английского литератора. В тот момент даже стало страшно за судьбу шутника.
Но нет – офицер удовлетворенно записал данные нашего сослуживца в блокнот, бросил очередную нецензурную угрозу и продолжил свой путь.
Самое смешное началось позже, за неделю до окончания сборов, когда капитан решил наказать солдата – и объявить ему наряды вне очереди. Правда, записать номер взвода наглеца капитан забыл, ему пришлось устроить настоящий «розыск».
Несколько дней подряд человек в погонах ходил по военной части и с серьезным видом спрашивал, в каком взводе служит Уильям Шекспир. Коллеги-офицеры сверялись со списком и только качали головой.
– Нет, Шекспира у нас нет.
Истина открылась капитану лишь за несколько дней до окончания сборов резервистов, когда наказать шутника уже не было возможности.
Павел Рос, «Салідарнасць»