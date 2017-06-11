Как человек в погонах Шекспира в наряд отправлял 8 Павел Рос, «Салідарнасць»

11.06.2017, 12:07

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Курьезная история – о пропасти между образованной частью общества и отдельными силовиками.

Несколько лет назад автору этих строк приходилось бывать на военных сборах в белорусской армии.

Служба в целом проходила тягостно и тоскливо. На стрельбы подразделение выезжало только несколько раз – все остальное время занимала теоретическая подготовка, наряды и бесконечные построения на плацу. От скуки спасало лишь то, что по счастливой случайности наш взвод состоял из ребят с высшим образованием, недавно окончивших вузы.

Остроумные и начитанные сослуживцы, с которыми приходилось проводить большую часть времени, то и дело отпускали едкие шуточки, высмеивающие военный быт. Юмор помогал переносить тяготы и лишения воинской службы – как ни странно, все это сходило «умникам» с рук.

Во всяком случае, до одного момента.

Местный капитан, известный своим вспыльчивым характером, однажды заметил, как кто-то из резервистов стоит, засунув руки в карманы (по воинскому уставу это строжайше запрещено, а нарушителю может грозить суровое наказание – вплоть до ареста или гауптвахты).

– Солдат, как твоя фамилия? – подлетел к разъяренный капитан к сослуживцу, не успевшему вовремя убрать руки.

– Рядовой…, – тихо назвался тот.

– Как? Не услышал. Быстро, б****, сказал громко и четко, – продолжил свирепствовать офицер.

– Рядовой Шекспир! – решил пошутить солдат в последний раз.

– Записал, – деловито сказал капитан. – Будешь наказан. Имя?

– Ну, Уильям, – безжалостно продолжил рядовой.

Присутствующие, давясь от смеха, явно ожидали, что после этой фразы человек в погонах уж точно вспомнит имя великого английского литератора. В тот момент даже стало страшно за судьбу шутника.

Но нет – офицер удовлетворенно записал данные нашего сослуживца в блокнот, бросил очередную нецензурную угрозу и продолжил свой путь.

Самое смешное началось позже, за неделю до окончания сборов, когда капитан решил наказать солдата – и объявить ему наряды вне очереди. Правда, записать номер взвода наглеца капитан забыл, ему пришлось устроить настоящий «розыск».

Несколько дней подряд человек в погонах ходил по военной части и с серьезным видом спрашивал, в каком взводе служит Уильям Шекспир. Коллеги-офицеры сверялись со списком и только качали головой.

– Нет, Шекспира у нас нет.

Истина открылась капитану лишь за несколько дней до окончания сборов резервистов, когда наказать шутника уже не было возможности.

Павел Рос, «Салідарнасць»