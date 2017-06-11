Антифашист Филипп Иванов вышел на свободу 11.06.2017, 12:26

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Фото: «Наша Ніва»

По «делу антифашистов» за решеткой продолжают находиться еще четыре активиста.

Филипп Иванов уже дома, написала на своей странице в «Фейсбуке» жена антифашиста Ильи Воловика Елена, пишет novychas.by.

Напомним, вчера из-под стражи освободили осужденного на четыре года тюрьмы Вадима Бойко. Причины освобождения неизвестны, апелляция по «делу антифашистов» должна рассматриваться только 16 июня.

Филипп Иванов также был осужден на 4 года тюрьмы. Однако соратники антифашистов пока не верят в полное освобождение заключенных и полагают, что после рассмотрения апелляции их могут вернуть за решетку.

По «делу антифашистов» в тюрьме продолжают находиться Илья Воловик - ему дали 10 лет лишения свободы, Дмитрий Тихонович - осужден на 6 лет, Артем Кравченко и Вадим Чертович получили по 12 лет.