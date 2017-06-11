С улиц Минска исчезнут палатки с овощами и фруктами 23 11.06.2017, 12:44

Фото: camarade.biz

Формат сезонной торговли овощами-фруктами в палатках будет постепенно уходить.

Об этом сообщил «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

— На наш взгляд, подобная форма торговли уже устарела. Соблюсти санитарные требования при такой реализации товаров сложно, цены в палатках нередко выше, чем в магазинах, порой возникают вопросы по качеству товаров, да и для продавца никаких бытовых удобств не предусмотрено. К тому же точки нередко располагаются возле дороги, где выхлопы, пыль. Поэтому мы приняли решение сворачивать такую торговлю. Новые места под уличную продажу мы не реализуем (раньше они приобретались с аукциона), дадим возможность людям доработать до конца периода аренды, но далее договоры продлевать не будем. В следующем году палатки еще останутся, поскольку срок аренды у всех продавцов разный, но число таких точек существенно сократится, — рассказал Андрей Доморацкий.

Как пояснил чиновник, палатки начали выставлять в тот период, когда были проблемы с поставкой фруктов-овощей в магазины. Бизнесмены оказались более маневренными и смогли насытить рынок товаром, предлагая его в такой форме. Сегодня дефицита нет, в магазинах и на рынках полный ассортимент фруктов-овощей. Причем товар проверенный, чистый, хранится в надлежащих условиях, вдобавок реализуется зачастую по акциям и скидкам.

— Осенью, скорее всего, предоставим дополнительные места для продажи овощей в микрорайонах, но палаточная торговля будет сокращаться, — констатировал заместитель председателя Мингорисполкома.