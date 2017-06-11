Могерини о безвизовом режиме: Украина провела реформы – ЕС выполнил обещание 3 11.06.2017, 12:53

Федерика Могерини

Фото: EPA

От введения безвизового режима Украины с Евросоюзом выиграют обе стороны.

Между Украиной и странами Евросоюза больше не будет виз для краткосрочных поездок. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в видеообращении, опубликованном на странице представительства ЕС в Украине в Facebook, пишет gordonua.com.

"Сегодня мы сломали барьеры между гражданами Украины и гражданами ЕС. Между нашими странами отныне не будет виз для краткосрочных поездок. Мы достигли этой цели – и мы сделали это вместе", – сказала Могерини.

По ее словам, "Украина провела реформы, которые нужны были ее гражданам, и в Евросоюзе выполнили обещание".

"Для нас это ситуация, когда выигрывают обе стороны. Она создаст новые возможности для всех нас, усилит наши экономики, нашу безопасность и нашу дружбу. Именно на это и направлено наше партнерство – на осуществление вещей, которые приносят позитивные изменения в повседневную жизнь граждан", – заявила дипломат.

17 мая 2017 года в Страсбурге в здании Европейского парламента было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза. 22 мая "Официальный журнал" Евросоюза опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной.

Безвиз вступил в силу в полночь 11 июня.

Для безвизового выезда за границу понадобится биометрический паспорт.