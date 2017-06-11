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Минчанин расшифровал, что замазал цензор в письме политзаключенного

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  • 11.06.2017, 13:15
СИЗО №1 МВД Беларуси на улице Володарского
Фото: ais.by

«Володарка», видимо, нуждается в серьезном ремонте.

Многие люди пишут в тюрьмы арестованным по так называемому «делу патриотов». Это своего рода «операция солидарности». Пишет в тюрьмы и житель Минска Всеволод Стебурако.

Он был немало удивлен, когда в последнем письме от Алеся Евдахи часть строк замазал цензор. Но замазанное удалось прочесть, поскольку цвет чернил цензора и арестанта отличается, пишет nn.by.

Фото: nn.by

Оказалось, что замазаны такие слова: во время дождя апартаменты СИЗО по полной программе заливает водой, и обитатели бегают с тазиками… Закрашен и смайлик после этих слов.

«Позор!» — так комментирует ситуацию Стебурако.

* * *

Адреса политзаключенных

Абрамов Алексей Анатольевич

День рождения 17.08

220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8

Данилов Виктор Константинович

День рождения 04.05

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Дундуков Андрей Вячеславович

День рождения 27.07

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Зимницкий Александр Антонович

День рождения 11.12

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Ковальчук Иван Викторович

День рождения 01.11

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Комлик-Яматин Андрей Игоревич

День рождения 16.03

220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8

Лозовский Мирослав Владимирович

День рождения 10.07

220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8

Мороз Виктор Геннадьевич

День рождения 19.01

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Новик Дмитрий Николаевич

День рождения 27.05

220030, Минск, Главпочтамт, а/c 8

Пашкевич Тимур Витальевич

День рождения в октябре

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Румянцев Владимир Сергеевич

День рождения 30.05

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Стрибульский Сергей Сергеевич

День рождения 17.05

20030, Минск, ул. Володарского, 2

Федоров Владимир Валерьевич

День рождения 12.12

220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8

Евдаха Александр Анатольевич

День рождения 17.10

220030, Минск, ул. Володарского, 2


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