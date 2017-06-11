Минчанин расшифровал, что замазал цензор в письме политзаключенного

Минчанин расшифровал, что замазал цензор в письме политзаключенного3
- 11.06.2017, 13:15
«Володарка», видимо, нуждается в серьезном ремонте.
Многие люди пишут в тюрьмы арестованным по так называемому «делу патриотов». Это своего рода «операция солидарности». Пишет в тюрьмы и житель Минска Всеволод Стебурако.
Он был немало удивлен, когда в последнем письме от Алеся Евдахи часть строк замазал цензор. Но замазанное удалось прочесть, поскольку цвет чернил цензора и арестанта отличается, пишет nn.by.
Оказалось, что замазаны такие слова: во время дождя апартаменты СИЗО по полной программе заливает водой, и обитатели бегают с тазиками… Закрашен и смайлик после этих слов.
«Позор!» — так комментирует ситуацию Стебурако.
* * *
Адреса политзаключенных
Абрамов Алексей Анатольевич
День рождения 17.08
220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8
Данилов Виктор Константинович
День рождения 04.05
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Дундуков Андрей Вячеславович
День рождения 27.07
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Зимницкий Александр Антонович
День рождения 11.12
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Ковальчук Иван Викторович
День рождения 01.11
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Комлик-Яматин Андрей Игоревич
День рождения 16.03
220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8
Лозовский Мирослав Владимирович
День рождения 10.07
220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8
Мороз Виктор Геннадьевич
День рождения 19.01
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Новик Дмитрий Николаевич
День рождения 27.05
220030, Минск, Главпочтамт, а/c 8
Пашкевич Тимур Витальевич
День рождения в октябре
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Румянцев Владимир Сергеевич
День рождения 30.05
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Стрибульский Сергей Сергеевич
День рождения 17.05
20030, Минск, ул. Володарского, 2
Федоров Владимир Валерьевич
День рождения 12.12
220050, Минск, Главпочтамт, а/c 8
Евдаха Александр Анатольевич
День рождения 17.10
220030, Минск, ул. Володарского, 2