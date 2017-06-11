Семилетняя пианистка произвела фурор на открытии «Джазовых вечеров» 11.06.2017, 13:22

Фото: kp.by

«Джазовые вечера» стартовали у минской Ратуши 10 июня.

В нынешнем году мероприятие открывала девочка-вундеркинд: 7-летняя София Курлович из Солигорска, невероятно талантливая джазовая пианистка и вокалистка, обладательница уже не одного Гран-при республиканских конкурсов, пишет belaruspartisan.org.

Выступление юной пианистки с нетерпением ждали как взрослые, так и ровесники девочки. София исполнила несколько композиций с невероятной экспрессией, ей был вручен специальный диплом как самой юной исполнительнице фестиваля и цветы.

София уже имеет солидный список достижений — среди которых гран-при конкурса «Джаз-момент 2016» (Москва, Россия) и победа в республиканском конкурсе «Талант страны» (2016). София выступала в концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева. Была гостьей в шоу Максима Галкина «Лучше всех» на «Первом канале» (Россия), где исполняла дуэт с И. Бутманам.

Фото: kp.by

При этом семья девочки немузыкальная: мама - медсестра, папа работает на «Беларуськалии» электрослесарем. Но родители взялись за обучение ребенка музыке со всей ответственностью.

- А ведь София пришла просто учиться музыке, ей нравится сам инструмент, - говорит педагог Светлана Петрович. - Да, у ребенка определенные данные, скажем, хорошее чувство ритма, девочка легко отзывается на задачи и замечания. Но ни я, ни родители и представить себе не могли, что в своем возрасте она сможет достичь подобных результатов!