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В Ливии повстанцы освободили сына Каддафи

  • 11.06.2017, 13:33
Фото: AP

Власти в Триполи ранее приговорили сына Каддафи к смертной казни.

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф Аль-Ислам выпущен из тюрьмы в Зинтане на северо-западе страны, где он находился с 2011 года. Об этом в субботу, 11 июня, сообщила одна из контролирующих город группировок - "Бригады Абу Бакра ас-Сиддика", пишет DW.

"Он вышел на свободу и покинул город", - написала она в соцсети Facebook.

Сейф аль-Ислам
Фото: AP

Аль-Ислам отпущен по закону об амнистии, который приняла Палата представителей - постоянный парламент, заседающий в Тобруке на северо-востоке страны. Информацию подтвердил и адвокат Аль-Ислама, добавив, что по соображениям безопасности не может раскрыть, куда именно уехал сын бывшего ливийского лидера.

Суд в Ливии 28 июля 2015 года приговорил к смертной казни Сейфа аль-Ислама, а также еще восемь человек, которые входили в круг приближенных Муамара Каддафи. Все они признаны виновными в преступлениях, совершенных во время восстания против режима Каддафи, включая убийства и коррупцию. С 2011 года аль-Ислам находился в заключении у ливийских повстанцев, которые не признают нынешнее ливийское правительство в Триполи, так что суд принимал решение в его отсутствие. Группировки в Зинтане несколько раз отказывались передавать своего узника международно признанному Правительству национального согласия в Триполи.


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