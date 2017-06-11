Виталий Портников: Украинское общество прозрело 11.06.2017, 14:13

Виталий Портников

Украинцы должны понять, что НАТО – это не просто «зонтик» безопасности, это прежде всего солидарность и взаимопомощь.

Решение украинского парламента определить евроатлантическую интеграцию как один из главных внешнеполитических приоритетов страны вызвало понятный энтузиазм среди тех граждан, кто надеется, что рано или поздно Украина станет членом НАТО. Однако на самом деле до присоединения Украины к НАТО еще долгий путь – и каждый из шагов придется делать с огромным напряжением. И это касается не просто реформ, не просто дипломатических усилий. Главную работу над ошибками должно сделать украинское общество, пишет журналист и политический комментатор Виталий Портников для «Радио Свобода».

Прежде всего, украинские граждане должны понять, что НАТО – это не просто «зонтик» безопасности. Это прежде всего солидарность и взаимопомощь. Украинские политики действуют в непривычных для себя условиях, когда большинство граждан поддерживает вступление страны в НАТО. Однако это большинство появилось только после нападения России на Крым и Донбасс, когда стало ясно: если бы мы были в НАТО, это нападение не состоялось, и территориальная целостность страны была бы сохранена.

Однако, если бы мы были в НАТО, многие чтобы не произошло. Прежде Всего – Янукович. Харьковские соглашения. Российская база в Крыму. Для этого было нужно совсем другое общество, свободное от советских стереотипов. Такие общества на момент распада Советского Союза существовали в оккупированных им «республиках советской Прибалтики» – то есть странах Балтии. И в результате эти страны быстро начали двигаться в сторону цивилизованного мира, вступили в НАТО. А в Украине продолжало жить советское население, что находилось в информационном поле соседней России.

1994 года большинство украинских граждан избрало новым президентом страны бывшего «красного директора» Леонида Кучму, который не скрывал своего желания восстановить экономические и политические связи с Москвой. Большинство избирателей Кучмы и до сих пор не осознают, что своим голосованием они подписали тогдашний Украине приговор, отобрали будущее у себя и своих детей. И скорректировать результаты и того, и последующих голосований уже невозможно. Речь сегодня идет скорее о будущем внуков тех, кто голосовал за Кучму и радовался дешевому российскому газу, кто сочувствовал Югославии в момент, когда НАТО пыталось остановить этнические чистки косовских албанцев, кто верил в возможность маневрировать между цивилизованным миром и Кремлем.

Даже когда Кучма 20 лет назад решился на подписание Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО – несмотря на российское сопротивление и неприятие Кремлем, еще ельцинским, а не путинским, расширение НАТО – этот шаг не был воспринят обществом как сигнал к действию. Не возникло ни сильного евроатлантического движения, ни общественной поддержки. Украинцы привычно продолжали поиск тех, кто выплатит зарплаты и пенсии, ничего не меняя в их привычной жизни. Кстати, многие кто живет в такой парадигме и до сих пор. Ошибок этих людей – то есть украинского общества последних десятилетий – нам не исправить. Однако Майдан 2014 года, его жертвы и жертвы войны на Донбассе дали украинцам шанс обеспечить будущее своих потомков. Евроатлантическая интеграция – один из таких путей.