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Витебский активист: Память о земляках уровня Сапеги - защита от «русского мира»

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  • 11.06.2017, 14:26
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Фото: svaboda.org

В Витебске состоялась конференция, посвященная 460-летию канцлера ВКЛ Льва Сапеги.

Лев Сапега - знаменитый земляк, уроженец городка Островно Бешенковичского района, передает «Радыё Свабода».

Первым выступающим был доктор филологических наук Иван Саверченко, автор ряда сборников про выдающихся деятелей Беларуси. Именно ему удалось в первые годы белорусской независимости вернуть имени Льва Сапеги в русло отечественной истории.

Фото: svaboda.org

И именно его книга «Канцлер Великого Княжества: Лев Сапега», изданная в серии «Наши знаменитые земляки», вдохновила когда-то молодого Оршанского художника Алеся Кожемяко на создание портрета известного деятеля ВКЛ согласно древнему изображения. Портрет, написанный более 20 лет назад, художник передал председателю витебского ОО «Самоуправление и общество» Христофору Желяпову - главному организатору конференции.

Фото: svaboda.org

По словам Желяпова, сегодня имя знаменитого земляка должно вдохновлять наших современников нисколько не менее, чем в первые годы белорусской независимости:

«Тот период многие упоминают как очень благоприятное время для становления демократии. На Витебщине были созданы десятки неправительственных организаций, наш филиал выдавал газету «Свободное слово» которая распространялась по всей области. Поэтому я никогда не соглашусь с теми, кто говорит, что Витебск - это территория, которая безнадежно подпала под влияние России. Как раз наоборот: память о земляках уровня Льва Сапеги, гордость за свою историю - самая надежная защита от «русского мира».

Фото: svaboda.org

О том, что изучение деятельности Льва Сапеги имеет большой научный потенциал, говорили все участники конференции. Выступающие из Минска и различных регионов Витебщины рассказывали о разносторонности личности канцлера ВКЛ - про его вклад в подготовку и издание Третьего Статута Великого Княжества Литовского, талант политика и дипломата, литератора и философа, о тех местах, которые связаны с именем Сапеги в Оршанском районе, на Толочинщине, на Лепельщине, в Браславском районе.

Фото: svaboda.org

Нереализованный туристический потенциал есть и на малой Родине этого деятеля, подчеркнул краевед из Бешенковичей Станислав Леоненко. Сейчас Островно - это небольшой агрогородок в Бешенковичском районе. А когда-то - городок исторической Витебщины, получившее магдебургское право. До нашего времени здесь сохранилось здание костела, который в 17-м веке был доминиканским. Потом здание пережило основательную реконструкцию и сейчас принадлежит православной церкви. По мнению краеведов, где-то поблизости, на берегу большого озера, некогда было и родовое имение Льва Сапеги. Сейчас недвижимость в этом живописном уголке массово скупается жителями России, которые строят здесь коттеджи.

Фото: svaboda.org

О том, что Островно - это родина выдающихся исторических личностей, напоминает разве только мемориальный памятник - камень. За установление знака, изготовленного в 2003-м году по заказу витебских активистов, представители демократических сил боролись несколько лет, пока в 2007-м году местные власти не решили установить его от своего имени.

Фото: svaboda.org

Участники конференции возложили цветы к камню. По их мнению, изучение богатого интеллектуального наследия Льва Сапеги должно стать направлением исследований специалистов в самых разных областях науки. Поэтому и конференция, которая состоялась в витебском Европейском доме, называлась символично: «Лев Сапега - человек третьего тысячелетия».

Фото: svaboda.org

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