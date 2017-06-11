Фотофакт: вице-премьер Русый и бахилы 4 11.06.2017, 15:12

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Фото: dzyannica.by

Гродненскую область с инспекцией посетил Михаил Русый.

На заводе по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата ООО «Праймилк» гостя для соблюдения стерильности одели в спецшапку, халат и бахилы. Но… бахил (или, если хотите, бахила -- потому что слово в принципе не имеет единственного числа) почему-то оказался один, пишет belaruspartisan.org.

Фото: dzyannica.by

Может, какой эксперимент на вице-премьере проводили, чтобы потом Россельхознадзору и персонально Данкверту продемонстрировать?

Фото: dzyannica.by