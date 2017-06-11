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Олег Дулуб покинул «Карпаты»

  • 11.06.2017, 15:21
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Олег Дулуб

Белорус смог спасти львовскую футбольную команду от вылета из премьер-лиги.

Официальный твиттер футбольного клуба «Карпаты» объявил об уходе белорусского тренера Олега Дулуба.

Дулуб возглавил команду из Львова по ходу сезона и смог спасти ее от вылета из премьер-лиги, пишет tut.by.

О причинах расставания с Дулубом не сообщается. Они будут названы в понедельник вечером.

Напомним, что до перехода в «Карпаты» Олег Дулуб тренировал футбольный клуб «Крумкачы».


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