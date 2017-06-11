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Начался экспорт американского сжиженного газа в Северную Европу

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  • 11.06.2017, 15:30
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Администрация Дональда Трампа поставила увеличение экспорта сжиженного газа в качестве одной из приоритетных экономических задач.

Соединенные Штаты начали регулярные поставки сжиженного газа в Северную Европу, обеспечивая диверсификацию поставщиков газа и обеспечивая энергетическую безопасность Европы, заявил в пятницу министр энергетики Рик Перри, передает «Радио Свобода».

В четверг танкеры с американским природным сжиженным газом встали под разгрузку в Нидерландах и Польше. Впервые американский сжиженный газ разгружается на терминалах в Северной и Восточной Европе. «Европа рассматривала Соединенные Штаты как потенциальный ключевой источник энергетической диверсификации с целью снижения влияния России как главного поставщика энергоресурсов в этот регион», – заявил Перри.

Администрация Дональда Трампа поставила увеличение экспорта сжиженного газа в качестве одной из приоритетных экономических задач. В качестве министра энергетики Рик Перри одобрил ряд лицензий на экспорт газа из терминалов, расположенных на побережье Мексиканского залива. «Мы ожидаем увеличения поставок сжиженного газа в Европу по мере ввода в эксплуатацию заводов по его производству», – заявил Рик Перри.

Американский сжиженный газ уже экспортируется в Испанию, Португалию, Италию, Турцию и на Мальту. По словам Перри, США намерены стать третьей по объемам экспорта природного газа страной в течение трех лет. «Мы поможем обеспечить энергетическую безопасность наших союзников и партнеров во всем мире», – подчеркнул министр.


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