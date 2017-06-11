Граффити «Минск-Москва» «обновили» цитатой из песни Лявона Вольского

Граффити «Минск-Москва» «обновили» цитатой из песни Лявона Вольского2
- 11.06.2017, 15:38
- 7,468
Неоднозначный мурал превратился в настоящую площадку народного протеста.
Сегодня графити «Минск-Москва» снова «подкорректировали». Фото появилось в твиттере «Свабоды». На этот раз под рисунком девочки появилась cтрочка из песни Лявона Вольского: «Хлопцы выглядаюць як мiлiцыянты, дзяучыны выглядаюць як прастытуткi».
Неоднозначный мурал превратился в настоящую площадку народного протеста.
Ранее белорусов не покидало желание шатать и трясти Кремль.
Появлялись граффити в поддержку белорусских политзаключенных.