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Граффити «Минск-Москва» «обновили» цитатой из песни Лявона Вольского

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  • 11.06.2017, 15:38
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Неоднозначный мурал превратился в настоящую площадку народного протеста.

Сегодня графити «Минск-Москва» снова «подкорректировали». Фото появилось в твиттере «Свабоды». На этот раз под рисунком девочки появилась cтрочка из песни Лявона Вольского: «Хлопцы выглядаюць як мiлiцыянты, дзяучыны выглядаюць як прастытуткi».

Неоднозначный мурал превратился в настоящую площадку народного протеста.

Ранее белорусов не покидало желание шатать и трясти Кремль.

Появлялись граффити в поддержку белорусских политзаключенных.


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