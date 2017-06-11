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Саркози: Макрон — невероятен, он далеко пойдет

  • 11.06.2017, 15:58
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Эмманюэль Макрон

Экс-президент Франции уверен в успехе новоиспеченного главы государства.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что нового главу страны Эмманюэля Макрона ждет большое будущее, если он не будет допускать ошибок, пишет rbc.ru. Саркози сравнил президента с собой, отметив, что Макрон «лучше». Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свежий номер еженедельной сатирической газеты Le Canard enchaîné. Фотографию части материала издания также разместила в Twitter политический журналист французской еженедельной газеты L'Opinion Каролин Вигуро.

«Этот просто невероятный тип! Он безупречен. Если он не сделает ошибок, которые допустил я, он далеко пойдет, и мы не сможем его остановить», — приводит издание слова Саркози.

Опрос: 57% граждан Франции уверены в Эммануэле Макроне.


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