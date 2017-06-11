Пять самых неоднозначных изобретений минувшего столетия 11.06.2017, 16:21

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Новшества, которые так и не прижились в повседневной жизни.

Столетие тому назад мир изобретений был богат на выдумщиков и Кулибиных. Дух инноваций витал в воздухе, люди вдохновлялись твердой поступью прогресса, который коренным образом менял облик общества и экономики, верили во всемогущую науку и меняли быт вокруг себя. Сегодня в «Истории изобретений» мы рассказываем о самых странных разработках, которые современному человеку могут показаться дикостью, пишет onliner.by.

Клетка для детей

Детские клетки за окном относятся как раз к подобным последствиям переплетения изобретательства и бытовой жизни граждан. Концепцию выгула детей в 1894 году предложил доктор Лютер Эмметт Холт. Он считал, что свежий воздух способствует обновлению крови, а также закаляет детей. А потому советовал одевать их в чепчики и легкую верхнюю одежду, а затем оставлять в коляске в метре от открытого окна.

Заветам педиатра следовали десять лет, пока Элеонора Рузвельт, будущая первая леди США, не решилась на эксперимент. В 1906 году миссис Рузвельт купила на рынке клетку для кур, в которой вывешивала за окно своего первенца во время утренней дремоты. «Я никогда не интересовалась куклами или младенцами, а потому ничего не знала об уходе за ними и кормлении», — писала она позже в своей автобиографии.

Девочка за окном часто плакала в клетке, что в конце концов привело к угрозам со стороны соседей. Они обещали пожаловаться на миссис Рузвельт в общество по предотвращению жесткого обращения с детьми. «Я считала, что была очень современной мамашей», — вспоминала она.

Спустя еще полтора десятка лет идею подхватила Эмма Рид. Она запатентовала «портативную детскую клетку» и предложила подвешивать ее снаружи домов в открытом окне и таким образом решать проблему выгула детей на улице, что в условиях высокой занятости и городской тесноты домохозяйкам не всегда удавалось делать.

Впоследствии детские клетки стали довольно распространенными. В 1953 году о них даже сняли рекламную хронику «Пате». Но со временем эта популярность пошла на спад, когда общество озаботилось здоровьем и безопасностью детей.

Шлем для прокрастинаторов

Уроженец Люксембурга Хьюго Гернсбек был крайне выдающейся персоной. Он основал первый в мире массовый журнал, полностью посвященный научной фантастике, и в его честь названа престижная книжная премия «Хьюго». И всю свою жизнь Гернсбек уделял время изобретательству. На это повлияла как и его учеба на инженера-электрика, так и род деятельности — импорт электродеталей в США. Чтобы нарастить продажи, Гернсбек открывал один за другим печатные профильные журналы, в которых находилось место и фантастическим рассказам.

В одном из таких журналов в 1925 году Хьюго и опубликовал фотографии своего устройства для повышения концентрации писателей и прочего офисного планктона. Шлем «Изолятор» блокировал все посторонние звуки и максимально сужал поле зрения, чтобы писатель мог видеть перед собой только лист страницы да руку с карандашом. Дабы не задохнуться, в шлем по трубке подводился кислород из баллона.

Естественно, восприняли это изобретение совсем неоднозначно. Это был явный перебор c концентрацией. Да и вряд ли людей того времени, в отличие от современности, поджидало так много искушений за рабочим столом. Будь Хьюго жив, то сегодня мог бы облегчить конструкцию своего «Изолятора» и тот бы пользовался определенным успехом.

Очки-телевизоры

За всю свою жизнь Хьюго получил 80 патентов на различные изобретения. Среди них карманное зеркало с автономной подсветкой и комбинированная электрическая щетка-расческа. Но, наверное, самым ярким его изобретением являются телевизионные очки, в которых он сфотографировался в 1963 году для журнала Time. Это фото частенько можно увидеть в качестве иллюстрации самых странных изобретений.

Идея портативного телевидения посетила Гернсбека еще в 1936 году. Но технологии катастрофически отставали от полета фантазии изобретателя. Спустя 30 лет, возможно предчувствуя эру компьютеризации и виртуальной реальности, Хьюго повелел сотрудникам изготовить прототип телеочков, через которые можно было бы в ближайшем будущем смотреть телевидение.

Телеочки весили 140 граммов и были сконструированы на основе маленьких электронно-лучевых трубок, которые питались током низкого напряжения от небольших батареек. Из корпуса торчала массивная V-образная антенна, которая и должна принимать сигнал. На каждый глаз приходился собственный экран, что позволило бы использовать очки для стереоскопических фильмов.

Эта идея перекликается с нынешними очками виртуальной реальности. Жаль, что некоторые провидцы, которые кажутся Кулибиными в своем времени, не смогли дожить до воплощения своих идей в настоящем.

Револьвер-камера

Американцы не зря считаются одной из самых милитаристских наций на планете. Даже если опустить большую политику и многополярный мир, обычные граждане этой страны даже в быту сталкивались с оружием благодаря Второй поправке к Конституции США. Она вступила в силу в 1791 году и гарантирует гражданам право на хранение и ношение оружия. И помимо своего прямого предназначения, револьверы стали использовать совершенно неожиданным образом.

В 1938 году неизвестный изобретатель из Нью-Йорка решил совместить модную тогда фотографию с огнестрельным оружием. Для этого к кольту он присоединил миниатюрную камеру. Она делала снимок в тот момент, когда стрелок нажимал на спусковой крючок. Таким образом можно было убить сразу двух зайцев — сделать фото и застрелить преступника.

Скорее всего, модификацию с камерой предполагалось использовать на Colt Detective Special — короткоствольном шестизарядном пистолете для скрытого ношения полицейскими и детективами. Как раз таки им фотографии с места преступления были бы крайне необходимы. Кольт с камерой можно даже назвать своеобразным предшественником бодикамов, которые сегодня активно используются западными полицейскими.

Но найти какие-либо документальные подтверждения массового использования камеры-револьвера в прошлом оказалось невозможным. Вероятно, это был прототип, который так и не получил практического воплощения. Сомнительно, что камеры тех лет могли делать четкие снимки в динамике, которая соответствует полицейской перестрелке.

Револьвер-мышеловка

В 1882 году доморощенный изобретатель из Техаса Джеймс Уильямс вышел на новый уровень борьбы с грызунами — большие и смертоносные пушки. Он запатентовал ловушку для крыс, которая вместо рычага предполагала убийство грызуна из револьвера в упор.

Револьвер крепился на специальной рамке. В ее передней части находилась педаль, на которую наступала мышка. Срабатывала система пружин, и рычаг давил на спусковой крючок — револьвер стрелял. В результате от вредителя оставалось лишь кровавое месиво. Стоит отметить, что со своей прямой задачей такая ловушка справлялась отлично.

Но у нее было крайне много побочных эффектов. Звук выстрела посреди ночи мог не только разбудить хозяев дома, но и порядком их напугать. От выстрела в полу оставалась огромная дыра, да и трупик грызуна оставлял слишком много следов. Но более гуманных и безопасных методов борьбы с домашними вредителями в те годы не существовало. Первую мышеловку с механическим рычагом, которая нам всем хорошо известна, изобрели только в 1894 году. А потому для борьбы с грызунами использовали любые подручные средства.

Джеймс Уильямс говорил, что его ловушку можно масштабировать и для более грозных животных. Например, использовать в связке с окном или дверью, чтобы убить любого, кто вздумает вломиться в дом.