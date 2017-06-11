10 вещей, которые удивили белоруса в Испании 2 11.06.2017, 17:09

Квартиры у моря за €30 000, пиво в «МакДональдсе» и дешевая еда.

Своими впечатлениями об Испании поделился в «Фейсбуке» Никита Семененко:

1. Летом сок в частных магазинах стоит 70 центов, если берешь с полки. И 1 евро, если - с холодильника.

2. Люди на улице говорят друг другу «до свидания», а не «приветствую», когда встречаются взглядами, но не имеют желания, чтобы остановиться поговорить.

3. На вопрос «Do you speak English?», Большинство испанцев отвечает «Un poco» (чуть-чуть).

4. Полиция перебегает улицу на красный свет на глазах у людей, а люди делают то же самое на глазах у полиции. И все довольны, кроме водителей, конечно же.

Фото: facebook.com

5. Многие курят на улице марихуану, и правоохранителей это не волнует. Однако за курение травы при детях можно получить штраф до € 500.

6. В супермаркетах могут за бесплатно выпотрошить и помыть рыбу, а также нарезать дольками мясо, колбасу, сыр, хлеб, если ты пожелаешь.

7. В «МакДональдсе» продается пиво.

8. В крупных городах на расстоянии 200-300 км от моря продаются квартиры по € 30 000.

9. Попасть в здание универститета может каждый. Поэтому в уборных можно встретить бездомных, а в коридорах - странников, которые подзаряжают свои ноутбуки.

Фото: facebook.com

10. Заказывая пиво или вино, можно сказать «Con tapas, por favor» (С закуской, пожалуйста), тогда вы, возможно, получите полноценную тарелку с курицой, рыбой, картофелем или бургеры, которая входит в стоимость напитка 2-3 евро. Иногда ее могут и не донести, но, возможно, потому что наш человек опустошает бокал раньше, чем пища успевает приготовиться.