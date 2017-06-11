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Новые банковские счета и коды: Что нужно знать белорусам?

  • 11.06.2017, 17:33

Чего ожидать белорусам от нововведения.

С 4 июля 2017 г. в белорусской платежной системе будут применяться новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом нынешние 13-значные номера счетов сменятся на 28-значные. Номера IBAN и коды BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.

В связи с этим Национальный банк ответил на актуальные вопросы по переводу банковских счетов физических лиц в формат IBAN и BIC, пишет «Экономическая газета».

Чем отличаются новые номера счетов?

Новые номера счетов (счета IBAN) имеют 28 буквенно-цифровых разрядов. Новый номер будет выглядеть следующим образом (пример): BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00. В старом номере счета – 13 разрядов.

Где будет использоваться IBAN физических лиц?

С 4 июля 2017 г. номера счетов IBAN будут использоваться при оформлении платежных инструкций по переводам как внутри республики, так и за границу. При этом плательщик должен располагать информацией не только о своем номере счета IBAN, но и о номере счета IBAN получателя для оформления платежной инструкции по переводу денежных средств в пользу получателей – резидентов стран Европейского союза и ряда иных государств.

Как узнать свой IBAN?

Надо обратиться в обслуживающий банк. Информация о новых счетах может быть доступна также в дистанционных сервисах, которые предоставляют банки (интернет-банк, мобильный банк). Номера счетов IBAN присвоены всем счетам, которые открыты до 1.12.2016 г. При открытии счетов с 1.12.2016 г. по 30.06.2017 г. банки одновременно присваивают клиентам действующие (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные).

Потребуется ли внесение изменений в договоры с банками?

Постановлением Правления Нацбанка от 23.10.2015 № 633 «О перспективах внедрения международных стандартов в платежную систему Республики Беларусь» определено, что банки должны провести анализ заключенных договоров и принять определенные условиями договоров меры по приведению их в соответствие с законодательством. В зависимости от того, как это определено в договоре, может быть как дополнительное соглашение, так и иной порядок (например, публичная оферта).

Требуется ли сообщать кому-то свой новый номер счета для получения на банковскую платежную карточку зарплаты, пенсии, стипендии и т. д.?

Нет, не требуется. Если зарплата по основному месту работы, пенсия или стипендия зачисляются на банковскую платежную карточку, свой новый номер счета знать и кому-либо сообщать необязательно. Как и для осуществления расчетов посредством этой карточки.

Однако если гражданин, к примеру, работает по договору подряда, то в этом случае новый номер счета необходимо будет сообщить нанимателю.Также номер счета получателя денежных средств в формате IBAN необходимо сообщить отправителю для получения денег из-за границы.

Кроме того, физическим лицам, по заявлению которых возбуждено исполнительное производство, необходимо обратиться в орган принудительного исполнения для информирования судебного исполнителя о новых банковских счетах, на которые после 4.07.2017 г. должны быть направлены денежные средства, взысканные с должника в рамках исполнительного производства.

Изменится ли порядок оплаты текущих платежей (коммунальные услуги, интернет, мобильный телефон и т. д.)?

Порядок совершения текущих платежей, в том числе через ЕРИП и с использованием интернет-банка и мобильного банка, не изменится. Однако если клиент осуществляет разовый платеж, при совершении которого необходимо указать номер счета и банк получателя денежных средств, то в этой ситуации необходимо будет указать новые реквизиты.

Надо ли изменять постоянно действующее платежное поручение (ПДПП)?

Для изменения реквизитов в ПДПП физическим лицам следует до 4 июля 2017 г. обратиться в банки с заявлением на изменение реквизитов. Если клиент не представит в обслуживающий банк заявление на изменение реквизитов в ПДПП, то банк прекратит исполнение таких поручений начиная с 4 июля 2017 г.

Предусмотрен ли переходный период при переводе счетов на формат IBAN?

В соответствии с постановлением Правления Нацбанка от 24.05.2017 № 195, денежные средства по международным банковским переводам, поступающие клиентам в период с 4 июля по 31 декабря 2017 г. включительно для зачисления на старые номера счетов (действовавшие до 4.07.2017 г.), будут зачисляться на новые номера счетов получателей.

Куда обращаться с вопросами о переходе на номера счетов IBAN?

По всем вопросам, касающимся перехода на счета IBAN и BIC, а также порядка их открытия и использования в расчетах, необходимо обращаться в обслуживающий банк.

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На сайте Нацбанка появился сервис «Калькулятор IBAN». Он позволяет субъектам хозяйствования и гражданам в online-режиме определить номер текущего (расчетного) банковского счета своих контрагентов в формате IBAN.


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