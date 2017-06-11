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Активисты навели порядок в Куропатах

  • 11.06.2017, 17:50
Фото: racyja.com

Толока в урочище собрала около 30 человек.

На территории мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах состоялась толока. Ее провели активисты общественной инициативы «Эксперты в защиту Куропат», Консервативно Христианская партия БНФ, Молодой Фронт, жители близлежащих домов. Всего около 30 человек убирали территорию, сажали цветы, передает «Радые Рацыя».

Фото: racyja.com

По словам активиста инициативы «Эксперты в защиту Куропат» Марата Горового, также был указан створ ворот, через которые машины завозили в урочище людей для расстрела.

- Это условное обозначение, так чтобы определить место ворот точно, нужно провести археологическое исследование, - подчеркнул Марат Горовой: - Но мы поставили примерное место для того, чтобы и экскурсоводы и экскурсанты могли бы определиться, где были те ворота. Кроме того мы обозначили клумбами два захоронения. Одно - это то, в котором находятся трое жертв, чьи имена и фамилии идентифицированы. Это люди, убитые летом - ранней осенью 1940 года, бывшие узники Гродненской тюрьмы.

Также в западной части Куропатах было указано цветником место, где найдено наибольшее захоронение - не менее 373 жертвы из Восточной Беларуси, среди них 19 женщин.

Фото: racyja.com

По словам Марата Горового, в планах ближайших субботников - обозначение начала и конца «дороги смерти» и места, где стояла будка охранников. Следующий субботник состоится 17 июня в 12:00


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