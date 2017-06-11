Женская команда Беларуси выиграла кубок Европы в беге на 10 тысяч метров 11.06.2017, 18:05

Белоруски повторили успех девятилетней давности.

Кубок Европы в беге на 10 000 метров прошел в Минске 10 июня. Белоруска Ольга Мазуренок стала серебряным призером, а женская команда страны праздновала победу.

На беговые дорожки стадиона Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике вышли 79 спортсменов из 18 стран. Участники (мужчины и женщины) были разбиты на группы. В группе «Б» выступали менее известные и титулованные атлеты, в группе «А», пишет minsknews.by.

У мужчин весь пьедестал оккупировали испанские бегуны. Так, Антонио Абадиа стал победителем, Хуан Перес — серебряным призером, Карлос Майо — бронзовым. Лучший результат среди белорусских спортсменов показал Владислав Прямов (11-я позиция), Степан Роговцов обосновался на 14-м месте, Сергей Платонов — на 27-м.

Помимо личного зачета подводился и командный. При подсчете очков учитывались результаты трех лучших атлетов. Лучшими среди дружин стали испанцы. На второй позиции расположились бегуны из Италии, на третьей — из Украины. Команда Беларуси заняла пятое место.

Достижения белорусских девушек оказались куда весомее. В состав сборной вошли сильнейшие бегуньи: Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Анастасия Иванова, Нина Савина, Людмила Ляхович. Так, Мазуренок с первых кругов была в группе лидеров. А за 10 кругов до финиша (всего спортсмены бежали по 25 кругов) и вовсе вышла вперед. Однако через 2 км ее обошла португальская атлетка Сара Морейра. Она и стала победительницей. «Серебро» выиграла Мазуренок, «бронза» на счету Эсмы Айдемир из Турции. Другие белорусские бегуньи заняли исследующие позиции в итоговом протоколе: Светлана Куделич — 5-я, Анастасия Иванова — 6-я, Нина Савина — 9-я, Людмила Ляхович — 13-я. В командном первенстве белоруски завоевали «золото», повторив результат 9-летней давности. Вторыми стали спортсменки из Португалии, третьими — из Украины.