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Светлана Алексиевич объяснила cвое скандальное высказывание

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  • 11.06.2017, 17:58
Светлана Алексиевич

Белорусская писательница рассказала, что на самом деле имела в виду.

Фраза «католики будут убивать православных или кого угодно», сказанная Светланой Алексиевич в эфире канала «Дождь» и вызвавшая критику со стороны Католической церкви Беларуси, была метафорой, которую не стоит воспринимать буквально. Об этом писательница заявила Tut.by 11 июня.

— Когда мне задали вопрос об Украине, я сказала, что Крым — это, несомненно, оккупация, а что касается Донбасса — это, конечно, война, развязанная Путиным. Такую войну можно развязать в любом месте. Можно отправить туда танки, пару машин с автоматами, отморозки всегда какие-нибудь найдутся. Это можно раскачать и в Беларуси, католики будут воевать с православными. Надо было мне сказать, что и православные с католиками, что в Украине даже православные с православными [воюют]. Ни о каких католиках, ни о какой войне в Беларуси речи не шло. Я удивляюсь, как они смогли прочесть все это. Это была метафора, не [буквально] о том, что католики будут воевать с православными.

Напомним, 9 июня во время прямой линии на «Дожде» Алексиевич прокомментировала ситуацию на Донбассе. «Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно», — сказала Алексиевич. «Человек — достаточно несовершенное и очень политическое существо. Люди не живут политикой, поэтому им можно вложить в голову все, что хотите», — добавила она.

На следующий день после эфира «Дождя» глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился с открытым письмом к Светлане Алексиевич по поводу ее высказывания: «Дайте в Беларусь танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно». Архиепископ подчеркнул, что подобное «даже невозможно себе представить» в Беларуси.

«Надеюсь, что в Ваших словах не было дурного умысла в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи лицами публичными, необходимо помнить об ответственности за свои слова», — обратился к Алексиевич католический иерарх.


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