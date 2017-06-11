Жители Молдовы встали в защиту демократии 11.06.2017, 18:17

Протестующие выступают против антиконституционных реформ и коррупции.

Отказ от реформы избирательной системы, возвращение в страну украденного из банков миллиарда долларов, возвращение к демократическим принципам правления, свободу прессе - вот требования, с которым в воскресенье, 11 июня, вышли к зданию молдовского парламента в Кишиневе участники массовой акции протеста, пишет Dw.com.

Его инициировали общественные организации и оппозиционные политические партии. В их числе проевропейские партии PAS (Partidul Actiunea si solidaritatea - "Действие и солидарность") во главе с экс-министром образования Майей Санду и DA (Demnitate si adevar - "Достоинство и правда") под руководством Андрея Нэстасэ, а также пророссийская "Наша партия", председатель которой мэр молдавского города Бельцы российский бизнесмен Ренато Усатый скрывается от молдавских спецслужб за пределами страны. Точную цифру участников акции организаторы назвать не смогли, предположительно, это несколько тысяч человек из разных районов страны.

Против смешанной системы

Поводом для проведения массовой акции протеста стало решение молдовского парламента о переходе от выборов по партийным спискам к смешанной системе голосования, когда половина депутатов идет в парламент по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам.

Смешанная система неприемлема для Молдавии и играет на руку олигархическому режиму, убежден участник митинга протеста, исполнительный директор ассоциации "Демократия через участие" (ADEPT) Игорь Боцан. "Переход к одномандатной или смешанной системе в бедной Молдове сопряжен с опасностью исказить волеизъявление граждан. Статистика показывает, что при такой системе побеждает тот, кто голосует за денежный мешок", - заявил Боцан в интервью DW.

"В законопроекте заложены коррупционные моменты. Мы рассчитываем, что он будет отозван из парламента", - высказала свое мнение в беседе с корреспондентом DW исполнительный директор Transparensy International Moldova Лидия Каращук. Она считает также, что "многие пришли сюда, чтобы добиваться смены политического класса в стране. Те, у кого сегодня в руках власть, сделают все, чтобы скрыть правду об украденном миллиарде".

Опасаясь провокаций

С трибуны митинга не раз звучало, что участников протеста могло бы быть еще больше, но во многих районах специально отменили все рейсы общественного транспорта до 16.00 по местному времени (протест в Кишиневе начался в полдень). Эту информацию подтвердила в разговоре с корреспондентом DW женщина из города Хынчешты, отказавшаяся назвать свои имя и фамилию. По ее словам, "несколько знакомых хотели приехать на рейсовой маршрутке, но весь транспорт на Кишинев отменили".