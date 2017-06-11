Рафаэль Надаль в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос» 1 11.06.2017, 18:51

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Рафаэль Надаль

В финале Открытого чемпионата Франции испанец одолел Стэна Вавринку.

31-летний испанец Рафаэль Надаль, в финале «Ролан Гаррос» обыгравший швейцарка Стэна Варинку со счетом 6:2, 6:3, 6:1, выиграл свой десятый «Ролан Гаррос» и 15-й турнир «Большого шлема» вообще, пишет «Трибуна». По количеству побед на «Шлемах» испанец обошел Пита Сампраса и теперь занимает чистое второе место (после Роджера Федерера, в этом году выигравшего свой 18-й титул). Для испанца это первый «Шлем» с 2014 года.

Надаль стал первым игроком в истории, в одиночном разряде выигравшим один «Шлем» 10 раз. Всего шесть теннисистов в истории выиграли больше «Шлемов» вообще, чем Надаль выиграл «Ролан Гаррос». У женщин 10 титулов в одиночном разряде на одном «Шлеме» выигрывала только Маргарет Корт, которая брала Australian Open 11 раз (из них семь – до наступления Открытой эры в 1968 году).

Кроме того, этот «Шлем» стал третьим, который Надаль выиграл, не проиграв ни сета. Ранее он делал это на «Ролан Гаррос»-2008 и 2010. Таким образом, он и Бьорн Борг – единственные мужчины, выигрывавшие три «Шлема», не проиграв ни сета. По ходу турнира ни один из соперников не смог взять у Надаля больше четырех геймов в сете и восьми геймов в матче.

По итогам турнира Надаль с четвертой строки рейтинга поднимется на вторую. Испанец вернется в топ-2 впервые с октября 2014 года.